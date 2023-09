EUROPE 1 ET VOUS - 6 Français sur 10 préfèrent réparer leurs appareils électriques plutôt que racheter du neuf

Que faites-vous lorsque votre machine à café tombe en panne, que votre réfrigérateur ne ferme plus ou que votre aspirateur n’aspire plus ? Le réparez-vous ou préférez-vous racheter un appareil neuf ? Selon une enquête Ipsos pour Ebay, près de deux tiers des Français optent pour la réparation en cas de panne. Une tendance à la hausse pour des raisons évidemment économiques, mais aussi écologiques. Europe 1 et vous s'est rendu devant un magasin de réparation d’électroménager à Strasbourg à la rencontre des clients.

Dix fois moins cher de changer une pièce

Le four de Frédéric ne fonctionne plus. Mais plutôt que d’en acheter un neuf, il préfère venir dans ce magasin spécialisé près de Strasbourg pour remplacer la pièce défaillante : "J’ai payé une résistance 20 euros, alors qu’un nouveau four m’aurait coûté au moins 500 ou 600 euros. Donc, je préfère réparer avant de jeter", explique-t-il. "Si la réparation coûte 30% du prix du neuf, ça vaut clairement le coup", confirme Gérard, en quête d’une pièce manquante dans la porte de son réfrigérateur. "Sinon, je préfère racheter un nouveau frigo : pour moi, la question financière est toujours prioritaire".

"Je préfère faire durer les choses"

Comme 63% des Français, selon cette étude Ipsos pour Ebay, Nicolas essaye de se débrouiller seul lorsque l’un de ses appareils ne fonctionne plus. "Grâce à des tutos sur Internet, on se rend vite compte que l’on peut réparer ça assez facilement", assure-t-il. "Et puis c’est satisfaisant de faire les réparations soi-même !" Pour Liliane, la raison est un tout petit peu différente. "Moi, c'est plus pour ne pas jeter. Je préfère faire durer les choses." C’est également par conviction écologique que Thomas ramène son lave-vaisselle en réparation. "On parle de plus en plus de développement durable, d’économiser nos ressources, alors si l’on peut faire réparer ses appareils, tout le monde est gagnant", estime-t-il.

21% des Français font appel à des entreprises de réparation

Dans son magasin de réparation de petits appareils électroménager "Mena Alsace Service", à Hœnheim, près de Strasbourg, Daniel Schuh constate en effet une hausse des demandes clients d’au moins 20% ces derniers mois, "peut-être" liée à l’inflation. "Je pense que c’est cela la grande raison pour laquelle les gens réparent eux-mêmes et essayent de sauver leur matériel", confirme-t-il. "Ils savent exactement quelle pièce ils veulent et quel prix elle coûte !", sourit-il.

Selon cette étude Ipsos, seuls 16% des Français rachètent immédiatement du neuf en cas de panne d’un de leurs appareils.