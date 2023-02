EUROPE 1 ET VOUS - Succès pour le bonus réparation, deux mois après son lancement

Vous êtes en train de réchauffer votre café au micro-ondes et là, c'est le drame : l'appareil ne fonctionne plus. Pour éviter d'en racheter un, depuis mi-décembre, il existe un bonus de 15 à 45 euros pour faire réparer votre électroménager et éviter la poubelle. Une aide du gouvernement qui marche aussi pour le téléphone portable ou la télé. Deux mois après le lancement du dispositif, Europe 1 fait un premier bilan.

"Ça me permet de ne pas racheter un appareil"

Boîte à outils sur le dos, Karim, employé depuis quatre ans dans une entreprise de réparation à domicile, enchaîne les rendez-vous. Ce jour-là, c'est son sixième de la journée. "On a des journées bien chargées. On a de plus en plus de réservations. Depuis qu'il y a ce système de bonus, on a plus de 10 % de réservations par rapport à ça", explique-t-il.

Nathalie a voulu en profiter. Son lave-vaisselle fuit, mais après quelques tours de tournevis, tout refonctionne. "Là, on va enregistrer l'appareil pour que la dame bénéficie d'un bonus de 25 euros pour la réparation", reprend Karim. Une nouvelle qui ravit la cliente. "Ça me permet de ne racheter un appareil, c'est surtout ça. Ce lave-vaisselle est encore en vente et j'ai vérifié, il vaut plus de 1.000 euros. Je n'allais pas remettre une telle somme alors qu'on pouvait le réparer", souligne Nathalie.

Finalement, Nathalie a payé sa réparation 70 euros au lieu de 95 euros. Comme Nathalie, tout le monde peut bénéficier du bonus réparation. Il suffit de contacter l'un des 960 réparateurs agréés.