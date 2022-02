Comment la FDJ compte sanctionner les buralistes qui vendent des jeux d'argent aux mineurs

La Française des Jeux a commencé à sanctionner les buralistes qui vendent des jeux d'argent et de hasard aux mineurs. En France, la loi interdit la vente de jeux d'argent aux moins de 18 ans. Or, plus d'un tiers des 15-17 ans y ont déjà joué au moins une fois pour la première fois. La Française des Jeux va donc sanctionner les buralistes hors la loi, pris en flagrant délit.

Pour contrôler les buralistes, la FDJ va innover. Elle va procéder à des testing, c'est-à-dire qu'elle va envoyer des mineurs acheter des jeux d'argent chez les buralistes, accompagnés d'un inspecteur qui va constater le flagrant délit de vente de jeux d'argent à une personne de moins de 18 ans.

La FDJ espère réaliser 2.000 contrôles en 2022

Pour le moment 1.000 tests ont déjà été réalisés l'an dernier sur le réseau des 30.000 buralistes de France. Sept d'entre eux se sont vu notifier une suspension de leur agrément pour 15 jours. Cette année, le nombre de contrôles devrait doubler, a indiqué la FDJ, en passant à 2.000 testing sur toute la France.

La Française des Jeux ciblera essentiellement les points de vente identifiés comme posant un problème ou situés dans des zones géographiques sensibles, ou à côté des établissements scolaires. Du côté de la Fédération des buralistes, on indique simplement travailler en étroite collaboration avec la Française des Jeux pour essayer d'améliorer au plus vite ce point noir moderne.