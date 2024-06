Euro 2024 : à l'approche de la compétition, les téléviseurs se vendent comme des petits pains

À Paris, à l'entrée d'une enseigne bien connue, impossible de passer à côté : deux grandes télévisions sont posées sur du faux gazon. À l'écran passe en boucle des extraits de matchs. À quelques jours du coup d'envoi de l'Euro 2024 en Allemagne, le décor est planté : "On est tout de suite dans l'ambiance comme on dit. On a l'impression d'être dans un stade de foot, avec l'écosystème télévision et barre de son."

Les ventes de téléviseurs s'envolent avec des hausses à deux chiffres

Dans ce magasin, rien n'est laissé au hasard. Danyel, le directeur, capitalise sur l'engouement des Français sur le championnat d'Europe de foot et pour cela, toute l'équipe est mobilisée : "On a augmenté les stocks d'environ 50% par rapport à une période habituelle. On a un effectif qui, forcément, a été mis en conséquence."

Pour faire craquer les plus hésitants, les promotions sont aussi de sortie. Un écran de plus de 120 centimètres à moins de 900 euros, soit 18% de remise. Manon n'est pas loin de craquer : "C'est tentant, parce que je pense que ça, c'est plus haut à la base". Et la stratégie est payante : depuis plusieurs semaines, les ventes de téléviseurs s'envolent avec des hausses à deux chiffres. Et ce n'est pas fini, assure Danyel : "Plus la France va aller loin, plus les ventes de télévision vont continuer dans une croissance très positive. On n'est vraiment pas au pic." Si l'équipe de France atteint les demi-finales, Danyel espère même un doublement des ventes.