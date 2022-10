«Être milliardaire, c'est loin de mes objectifs» : devenir riche n'est pas le rêve des jeunes Français

Réussir par l'argent et être riche sont-ils des gros mots en France ? Après un été émaillé d'actions de militants contre les signes extérieurs de richesse dans notre pays (golfs, SUV, jacuzzis, jets privés attaqués...), on peut légitimement s'interroger. Il y a quelques années, Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, rêvait d'un monde où tous les jeunes Français auraient envie de devenir milliardaire.

"J'ai dit qu'il était sain dans un pays, et on m'interrogeait sur la création d'entreprises, que des jeunes aient cette ambition de devenir milliardaire. Et en effet, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Que la volonté de réussir à tout prix et de réussir formidablement, c'est une des forces de la jeunesse et que nous ne redresserons pas l'économie de notre pays si nous considérons que réussir, c'est une mauvaise chose", avait déclaré Emmanuel Macron en 2015. Europe 1 a posé la question à ces jeunes : devenir riche, est-ce un rêve quand on a 20 ans ?

"On peut avoir plus d'argent, ça ne va pas nous rendre plus heureux"

À quoi rêvent les jeunes ? À vivre de leur métier passion ou simplement, à ne pas s'inquiéter du lendemain. "Je vais quand même chercher un métier qui me plaît mais qui a un bon salaire, parce que j'ai envie de vivre en subvenant à mes besoins et surtout en me faisant plaisir", témoigne une jeune femme. "On peut avoir plus d'argent, ça ne va pas nous rendre plus heureux. Si j'étais milliardaire, je ne pense pas que je serai plus heureux que maintenant. Ce n'est pas 10 milliards sur mon compte en banque qui peuvent m'apporter plus de bonheur", soutient un jeune homme.

"Mon objectif, faire ce qui me plaît"

Mais être riche semble être loin des préoccupations des jeunes Français interrogés par Europe 1. "Je préférais vraiment faire ce qui m'anime dans la vie, quitte à avoir un travail qui ne me rémunère pas des masses. Moi, mon objectif, ce serait vraiment de faire ce qui me plaît jusqu'à la fin de ma vie, ou en tout cas le maximum de temps possible", explique un autre jeune.

"De pouvoir vivre correctement sans avoir à m'inquiéter du lendemain, de pouvoir faire plaisir à mes proches, me faire plaisir à moi-même sans être dans la crainte de ne pas pouvoir terminer le mois. Vraiment, être milliardaire, c'est loin, loin, loin de mes objectifs", termine une jeune femme.