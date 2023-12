Paris : et si vous achetiez votre sapin de Noël sur... Uber Eats ?

Uber parle d'un service inédit qui pourrait bel et bien séduire les Parisiens non véhiculés. Dans un communiqué, l'entreprise américaine annonce un partenariat avec Monceau Fleurs afin de livrer des sapins de Noël aux habitants de la capitale, via l'application Uber Eats. De quoi éviter le transport délicat d'un conifère haut d'1,75m dans le bus ou le métro.

Deux modèles Nordmann sont proposés. L'un de 125 par 150cm au prix de 49,99 euros et l'autre de 150 par 175cm au tarif de 59,99 euros. Il est également possible d'ajouter à la commande un sac à sapin Handicap International dont une partie du prix est directement reversée en faveur des actions menées par l'association. Pour toutes les commandes, Uber indique que les frais de livraison sont offerts.

Livraison en 45 minutes

Le service est disponible depuis vendredi dernier et le sera jusqu'au 17 décembre inclus "de 13 heures à 20 heures du lundi au vendredi et le week-end de midi à 20 heures". La plateforme promet une livraison en 45 minutes, en moyenne. Uber souligne, par ailleurs, que les sapins Monceau Fleurs sont "cultivés en France et en Belgique auprès de producteurs soigneusement sélectionnés pour leur savoir-faire et leur engagement dans la sauvegarde des forêts".

Les conifères bénéficient également du label MPS ou "Plante Bleue" garantissant une moindre utilisation de pesticides et un bannissement de "tout produit considéré comme dangereux pour l’homme et pour l’environnement". Si vous souhaitez vous laisser tenter, il vous faudra sélectionner le magasin "Mon Beau Sapin by Monceau Fleurs" à Paris, sur votre application Uber Eats.