Strasbourg : «Je suis difficile en sapin», un mois avant le jour J, ils choisissent déjà leur arbre de Noël

Accompagné de ses deux enfants, Michel vient tous les ans dès l'ouverture du marché de Noël de Strasbourg pour acheter son sapin. Ce père de famille fait partie de ces Français désireux de se plonger au plus vite dans l'esprit de Noël, en décorant leur arbre un mois avant le Jour-J. "C'est aussi pour avoir le bon sapin. Si on vient plus tard, on n'aura pas forcément la taille que l'on souhaite ou la largeur qu'il nous faudrait. Et puis il nous faut un sapin qui puisse tenir au-delà de Noël", explique-t-il au micro d'Europe 1.

"Il a une bonne odeur"

Michel détaille ensuite son choix. "Il fait 2,30m en hauteur et puis, en largeur, on verra bien, c'est la surprise", dit-il. Tellement impatient de repartir avec son sapin, Michel en a choisi un déjà emballé. Grave erreur, selon Géraldine, une autre cliente venue en repérage. "Ah non ! Moi, je suis difficile en sapin. Ils doivent en déballer au moins cinq ou six avant que je trouve le bon, ça, c'est sûr !", sourit-elle.

Et de décrire ce qu'est, selon elle, le canon de beauté d'un sapin. "Moi, j'aime bien l'Obélisque parce que la branche a beaucoup plus de tenue. Il est beaucoup plus beau et la couleur d'un Obélisque, ce n'est pas la même chose que sur un Nordmann. Il a une bonne odeur, celle de la forêt", assure-t-elle. De son côté, Michel pourra peut-être se rattraper de son mauvais choix sur la décoration du sapin. Ses enfants ont déjà tranché : il s'agira d'une ambiance Disney.