Et si vous commandiez chez Paul Bocuse pour votre repas de Noël ?

Et si, pour le réveillon de Noël, on mangeait du Bocuse ? Face à la crise du coronavirus, le célèbre restaurant rhodanien se met au click and collect : cette année, il est possible de commander certains des plats emblématiques de l'Auberge du Pont de Collonges, à Collonges-au-Mont-d'Or, les retirer au restaurant et les servir chez soi le soir du réveillon, comme si on y était. Les commandes sont possibles jusqu'à lundi soir, trois jours avant ce réveillon un peu spécial.

Une fiche technique pour le pâté de chasse

Ainsi, à ses convives, il sera possible de servir du lièvre à la Royale, une poularde de Bresse truffée sous la peau ou bien encore le fameux gratin de cardons à la moelle. Mais pourquoi ne pas commencer en entrée par le célèbre pâté de chasse feuilleté, avec sa sauce aux truffes ?

"Dans le pâté de chasse, on a du lièvre, de la sarcelle, du foie gras, du canard sauvage", détaille Olivier Couvin, chef de cuisine à l'Auberge. "Pour nous, il n'est jamais aussi bon que lorsque vous le sortez du four et que vous le mangez dans les cinq minutes qui suivent. La personne qui va acheter le pâté de chasse aura une fiche technique qui va lui permettre de servir ce plat comme il aurait été servi sur notre table."

40 euros le gratin de macaronis aux truffes

Les prix restent accessibles, défend l'Auberge du Pont de Collonges : "La philosophie de Monsieur Paul était de toucher le plus grand monde", insiste Olivier Couvin. "Le gratin de macaronis aux truffes sera à 40 euros (30 euros pour le gratin dauphinois) pour quatre personnes. Et nous servons le plat en céramique, avec l'âme de Bocuse à l'intérieur." Le pâté de chasse évoqué plus haut est vendu 120 euros, pour six à huit convives. La bûche de Noël, avec six à huit parts, est elle à 80 euros.

Les cuisiniers de l'établissement seront donc ravis de reprendre du service à partir de samedi, après deux mois d'inactivité. Ils devront préparer les plats des 400 clients qui ont déjà passé commande.