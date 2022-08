ÉPISODE 5 - Musique, danse et bonne humeur... C'est la dernière soirée au camping Le Mas

Alors que la rentrée approche, Europe 1 vous propose de prolonger encore les vacances en profitant encore un peu de notre série de l'été au camping Le Mas de Martigues. Pour leur dernière soirée, Europe 1 était aux côtés des vacanciers pour chanter, danser, rigoler. Impossible de partir du camping sans l'incontournable dernière soirée. Tsuna, le chef des animateurs, passe en voiturette avec Mathilde pour annoncer : "On terminera la soirée par un blind test géant. On vous attend très nombreux ce soir à 21 heures pour la soirée blind test et la soirée dansante."

Une dernière soirée mémorable

Alors c'est parti pour la soirée blind test. Les "big boss de la night" affronteront les "chouchen". Avant de commencer, c'est le moment de faire un petit échauffement de voix sur les notes des Démons de minuit. C'est la dernière soirée d'Aurélien et ce soir, il a plutôt décidé d'arbitrer. "Je suis très content de cette dernière soirée passée ici. C'est la première année qu'on vient et on a adoré l'ambiance, les animateurs, les gens..."

Quant à ses connaissances musicales, "il y a des chansons que je connais et d'autres pas du tout", sourit-il. "Si j'avais joué, je me serais mis à côté de Ryan", ajoute-t-il avant de reprendre le micro. La soirée s'achève, "à l'année prochaine les amis", lance l'animateur. À l'année prochaine pour la revanche au blind test.