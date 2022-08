ÉPISODE 3 - Les travailleurs du bonheur : rencontre avec une gérante de friterie

Dans sa baraque à frites située en banlieue lilloise, Myriam Khoualed est un peu à l'étroit. "Oui, c'est petit, c'est pour une personne, pas plus", sourit-elle avant de lancer "pour l'instant vous ne me gênez pas trop, mais si c'est le cas, je vous jette en dehors de la friterie. Non, je rigole."

"14 jours de vacances en 22 ans"

Joie et bonne humeur sont les maîtres mots de la friterie "Au Petit festin". Passionnée, Myriam, que tout le monde surnomme Mimi la frite, avoue n'avoir pris "que 14 jours de vacances en 22 ans. Ce n'est pas beaucoup mais quand je ne travaille pas, je m'ennuie", reconnaît-elle. Et quand on lui demande le secret de ses délicieuses frites, elle le partage avec plaisir. "Une bonne frite, c'est déjà de la bonne huile végétale et des bonnes pommes de terre que je vais chercher directement chez le fermier et que je ramène à la baraque à frites", explique-t-elle.

Alors quand un client vient commander un Américain, un sandwich à base de salade, tomate, oignon et de ses fameuses frites, Myriam ne peut s'empêcher de lui faire une petite blague. "Alors ça fera 700 €, s'il vous plaît. Vous n'avez pas assez, allez c'est 7 €, ça va mieux ?", plaisante-t-elle en rendant la monnaie, sans oublier un "petit bonbon, comme d'habitude".

Généreuse, Myriam "aime faire plaisir aux gens. Soyons joyeux, il y a assez de tristesse sur terre. Il faut rester gai", lance-t-elle. Avant d'ajouter, sérieuse : "mangez vos frites, si vous attendez, elles vont être froides." Et au moment de partir, la patronne lance dans un sourire "au plaisir, revenez quand vous voulez". Une chose est sûre, pour ses habitués, ce sera toujours un plaisir de déguster ses frites.