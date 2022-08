EPISODE 2 - Les travailleurs du bonheur : rencontre avec un VTC-karaoké

"Et bienvenue à Marie dans le karaoké de Paris", peut-on entendre dans les enceintes de la voiture VTC. Quand on s'assoit dans sa voiture, Mostapha propose la possibilité de mettre les musiques de son choix et de chanter à tue-tête jusqu'à l'arrivée.

"Avec deux micros c'est plus facile", sourit Mostapha, "j'ai réussi à atteindre la note impossible de cinq étoiles avec 500 clients parisiens". Une petite touche en plus qui garantit son bonheur et celui de ses clients.

"Tout ce qu'on veut c'est être heureux"

Le service commence à être connu à Paris. "Quand des clients me disent qu'ils sont contents d'être tombés sur moi, j'ai réussi ma soirée et je peux rentrer chez moi", confie Mostapha.

Il arrive parfois que le chauffeur VTC, dans un instant de grâce, chante sur du Michael Jackson ou tente un "moonwalk" sur le trottoir parisien. "Pour moi Michael Jackson c'est pas un choix", s'amuse-t-il.

Au feu rouge, Mostapha s'autorise à prendre le micro et à chanter avec ses passagers. "Je suis étonné de voir que les gens connaissent toutes les paroles des chansons : Céline Dion, Aya Nakamura, les Démons de minuit...", soupire-t-il, "que des classiques !".

Le VTC fêtard nous dépose et fait ses adieux sur l'air de "Ne me quitte pas".