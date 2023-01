Entretien d'embauche, discours en public… Comment arriver à surmonter sa timidité ?

La timidité concernerait 15 à 20% de la population en France. Il y a plusieurs types de timides, de ceux qui n'arrivent pas à commander une pizza au téléphone à ceux qui souffrent d'anxiété sociale. Mais dans tous les cas, certains se sentent pénalisés par leur propre timidité. Selon le psychiatre Antoine Pélissolo, elle trouverait sa source en partie du patrimoine génétique, mais surtout dans l'éducation. Mais alors, comment réussir à la surmonter ? Invité de Bienfait pour vous sur Europe 1 aux côtés de Laetitia de Clerck, cofondatrice du cabinet en stratégie orale Whistcom, ils expliquent ensemble qu'il existe des techniques à apprivoiser pour dire adieu à son manque d'assurance.

Se faire violence "gentiment"

"La timidité n'est pas un défaut", tient à rappeler le psychiatre sur Europe 1. Surmonter sa timidité, c'est surtout nécessaire si on trouve que cela nous pénalise au quotidien. La timidité est surtout liée au stress. Ainsi, "il faut sortir de sa zone de confiance", se faire violence "gentiment". "Finalement, c'est pour se rassurer", précise Antoine Pélissolo. "On conseille souvent de faire des activités : faire du théâtre, s'exprimer en public, se faire des amis, même si c'est au départ dans un cadre un peu protégé."

Sans oublier un principe de base, "s'accepter tel que l'on est", souligne le psychiatre. Un auditeur d'Europe 1 a confirmé que cette méthode, qui peut faire peur, est très efficace. "Jusqu'à 16 ans, j'étais méga timide. Et pour combattre ma timidité, j'ai fait le métier de serveur pour être en contact avec les gens. Et grâce à ça, j'ai combattu ma timidité."

La visualisation positive pour bien se préparer

Laetitia de Clerck donne à son tour son conseil pour pallier son manque d'assurance. Il faut avant tout se consacrer sur ce qu'on peut maitriser et non sur la perception que les autres ont de nous. Si votre objectif est, lors d'un discours par exemple, que l'on vous trouve sympathique, "et bien c'est ça l'erreur", alerte-elle. "On ne peut pas maîtriser le fait que les gens vous aiment ou ne vous aiment pas. Il faut savoir justement se donner un objectif que vous maîtrisez. Par exemple, 'Je voudrais être plus calme quand je vais prendre la parole' ou bien 'Je voudrais ne plus avoir de plaques rouges, de ne plus bégayer, d'arriver à dire tous les messages que j'ai à passer'".

Autre astuce qui permet de se préparer et de se mettre dans les conditions du réel : "la visualisation positive". Exemple lorsque l'on stresse avant un entretien d'embauche : "imaginez-vous en train de réussir cet entretien au lieu de penser au pire. Et puis répétez devant votre miroir", préconise Laetitia de Clerck au micro d'Europe 1. Enfin, pour les plus sportifs, une activité physique peut aider à déstresser et donc à évacuer sa timidité.