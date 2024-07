Entreprises engagées et mobilisation des collaborateurs : et si le sens ne faisait pas tout ?

Définir une mission significative

À l’origine de toute mobilisation des collaborateurs, Fabrice Cavarretta, Professeur de Leadership et d’Intrapreneuriat à l’ESSEC Business School a mis en lumière l'importance d'une mission claire pour mobiliser les équipes, en d’autres termes, un engagement sociétal et environnemental à même d’embarquer en interne. Le professeur a ainsi rappelé que : "ne pas avoir de mission au sein de son entreprise serait une faute, car il s’agit d’un facteur "d’hygiène". Il a cependant nuancé cette assertion en rappelant que cette mission ne pouvait constituer « une fin en soi ».

Ainsi, selon lui, seule une mission bien articulée dans les faits peut permettre de donner un cap à suivre et motiver les collaborateurs à contribuer de manière significative.

Une conviction partagée par les trois acteurs des entreprises interrogées, à savoir Bain & Company, Primark et Valrhona rappelant chacun la nature de leurs engagements… Au service de la transformation des entreprises et de la société pour le cabinet de conseil en stratégie, de celle de l’accessibilité des produits et de l’inclusion des talents chez le retailer d’origine irlandaise et enfin pour les Hommes et la Planète chez le chocolatier. Une mission jouant d’un "double ancrage, régional et international, source de fierté et d'engagement", selon sa Directrice Générale Martine Grazioso. De quoi définitivement renforcer le sentiment d'appartenance et stimuler la motivation en permettant aux collaborateurs de se sentir connectés à un projet global tout en étant enracinés dans leur communauté locale.

Favoriser la Proximité et la Flexibilité dans la culture

Outre ce premier levier sociétal indispensable, un second levier requiert toute l’attention des managers cherchant à mobiliser leurs collaborateurs : le levier social ou collectif, autrement dit, la culture d’entreprise, celle qui attache et lie les salariés entre eux vers un même objectif.

Célina Pestel, Directrice des Ressources Humaines chez Primark a ainsi illustré comment l’entreprise maintenait une relation très proche avec ses collaborateurs malgré sa taille : "Chez Primark, malgré notre envergure, nous maintenons un lien de proximité grâce à notre ADN d’entreprise familiale". Ce rapport favorise un dialogue ouvert et un soutien continu entre les collaborateurs et la direction, créant ainsi un environnement de travail plus harmonieux et collaboratif.

Raphaëlle De Soto, Head of People chez Bain & Company a renforcé cette idée de culture comme clé de mobilisation, en soulignant leur soin passé à développer une manière de travailler singulière et sur-mesure. Compagnonnage entre collaborateurs,

organisation des missions ou encore développement des compétences font ainsi partie des solutions déployées par le cabinet pour répondre aux aspirations de leurs salariés.

Personnaliser l'Engagement

Last but not least, les dirigeants présents lors du petit-déjeuner ont rappelé la nécessité de faire émerger une forme d’individualisation des rapports avec les collaborateurs afin de les embarquer complètement.

Martine Grazioso a ainsi souligné l'importance de "les écouter et de s'adapter à leurs besoins individuels". Une approche empathique et personnalisée qui garantit le sentiment d’écoute et de valorisation individuelle, renforçant ainsi l’engagement et la contribution à l'entreprise.

En conclusion, tous ont mis en lumière l'importance cruciale d'une mission inspirante, d'une proximité relationnelle dans la culture et d'une approche personnalisée pour créer un environnement de travail où les collaborateurs se sentent non seulement engagés mais également valorisés et motivés à atteindre des objectifs communs.

