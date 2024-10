Enquête de l'IGPN après la parution d'un livre sur les «tueurs à gages» de Marseille

L'IGPN, la police des polices, va enquêter sur une possible violation du secret de l'enquête ou de l'instruction après la parution d'un livre sur les "tueurs à gages" de Marseille, a annoncé lundi à l'AFP le parquet de Marseille.

Une enquête a été ouverte

Le parquet de Marseille a indiqué avoir "ouvert une enquête préliminaire" après la "réception de plaintes de justiciables" et à la parution du livre "Tueurs à gages. Enquête sur le nouveau phénomène des shooters" (éditions Flammarion).

L'enquête a été confiée à l'IGPN (Inspection générale de la police nationale). Le livre, écrit par trois journalistes du Parisien, décrit une plongée dans le narcotrafic marseillais et aborde les nouvelles pratiques de ce milieu qui utilise largement les réseaux sociaux. Il a été publié le 9 octobre et s'intéresse particulièrement à la DZ Mafia, l'un des clans de narcotraficants marseillais les plus puissants, dans un contexte très violent à Marseille où deux narchomicides particulièrement violents, attribués à ce clan, ont été commis en 48 heures début octobre, avec une victime de 15 ans et un tueur présumé de 14 ans.

L'année 2023 a vu un record de 49 narchomicides à Marseille, notamment en raison d'un conflit entre DZ Mafia et un gang rival, baptisé Yoda, autour du contrôle de lucratifs points de deal.