Enchères : un chapeau de Napoléon Ier s'envole à 1,932 million d'euros

Un chapeau de Napoléon Ier, le célèbre bicorne noir avec sa cocarde bleu blanc rouge, s'est envolé dimanche à 1,932 million d'euros (avec frais) lors d'enchères qui ont largement dépassé les estimations de la maison de ventes, Osenat. L'identité ou la nationalité de l'acheteur n'ont pas été communiquées.

Une grande effervescence lors de la vente

Cette vente a attiré des "collectionneurs du monde entier" et a suscité une grande effervescence, a indiqué à l'AFP la maison de ventes qui a battu son propre record; elle avait vendu en 2014 un chapeau de Napoléon pour 1,884 million d'euros.

Le chapeau vendu dimanche a été présenté au public en amont et était évalué entre 600.000 et 800.000 euros. Il a été mis à prix à 500.000 euros et s'est donc vendu presque quatre fois plus cher, lors des enchères qui se sont déroulées quelques jours avant la sortie d'un biopic à gros budget consacré à Napoléon, avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre. "Le chapeau à lui seul représente l'image de l'Empereur", avait déclaré en octobre le commissaire-priseur Jean-Pierre Osenat, à l'AFP.

Ce chapeau a été porté par Napoléon (1769-1821) "vers le milieu de l'Empire", selon un auteur belge qui a répertorié les couvre-chefs de l'empereur en 2007, Yves Moerman, selon la maison Osenat. En une quinzaine d'années, Napoléon en aurait usé environ 120, ce qui permet d'en voir certains à la vente à l'encan de temps à autre.

Vendu 1,884 million d'euros en 2018

Le précédent record était de 1,884 million d'euros en 2014, également par Osenat à Fontainebleau. Acquis par un homme d'affaires sud-coréen, il provenait de la collection de la famille princière de Monaco. En 2018, un chapeau qui, selon la maison De Baecque et Associés, avait été porté lors de la bataille de Waterloo, était parti pour 350.000 euros, à Lyon.

Cette fois-ci, le chapeau vendu fait partie de la collection de Jean-Louis Noisiez, fondateur du groupe de propreté et autres services aux entreprises GSF, décédé en 2022. Le bicorne a été fabriqué par Pierre-Quentin-Joseph Baillon, fourrier de l'Empereur à partir de 1806. Selon les experts, Napoléon lui ajoute sa cocarde alors qu'il est en Méditerranée, de retour de l'île d'Elbe le 1er mars 1815.

Le chapeau était resté dans sa famille jusqu'à la fin du XIXe siècle, avant d'être revendu à divers collectionneurs. Il a été exposé au musée de l'Empéri à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) de 1967 à 2002.