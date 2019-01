EN IMAGES - Tempête Gabriel : une partie de la France s'est réveillée sous la neige

Il neige en hiver. Rien de bien inhabituel à ça, mais les flocons tombés dans la nuit de mardi à mercredi ont permis aux Français habitant les régions touchées par la tempête Gabriel de se retrouver au cœur de paysages devenus blancs à leur réveil, même si toits et routes devraient rapidement abandonner leur manteau blanc d'un jour.

En attendant, plusieurs régions de la moitié nord du pays vivait encore un épisode neigeux par endroits, comme vous nous l'avez indiqué avec le hashtag #E1Neige.

Ces chutes de neige ont obligé certains d'entre vous à adapter leur routine matinale.

On a eu pire dans l'yonne. et ça tombe encore. On va juste rouler plus lentement pour atteindre la gare... #e1neige . pic.twitter.com/t0ZO52XkGw

D'autres en profitent pour rester au chaud, à l'abri des chutes de neige et des températures en dessous des normales saisonnières, en attendant que le redoux ne s'amorce.

Vos photos via #E1Neige

Partagez avec Europe 1 vos photos et la situation dans votre région sur les réseaux sociaux, via le hashtag #E1Neige. Dès ce mercredi, mais aussi dans les prochains jours… Et pour cause : ce temps froid et neigeux devrait se maintenir jusqu'au début du mois de février. Et suivez la situation sur nos comptes Twitter et Facebook.