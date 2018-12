EN IMAGES - Miss France parade à Papeete devant des milliers de Polynésiens

EN IMAGES

La nouvelle Miss France Vaimalama Chaves a été ovationnée dans les rues de Papeete, à Tahiti, l'île qui l'a vu naître il y a 24 ans. La Miss Tahiti 2018, devenue Miss France 2019 le 15 décembre dernier, est apparue dans une robe bleue et argentée, debout sur les chars qui se sont frayés un chemin au milieu des milliers de Polynésiens venus la célébrer.

Cela faisait 20 ans que Tahiti attendait ce sacre, depuis ceux, dans les années 90 de Mareva Georges (1991) et Mareva Galanter (1999). Une longue attente pour des Polynésiens qui, en cinq ans, ont vu leurs Miss accéder aux podiums, entre 2013 et 2018, sans jamais décrocher de diadème.

Miss France 2019 s'est pliée au jeu des selfies et des bains de foule. Photo AFP.

Remonter à nouveau sur scène. La nouvelle reine de beauté est suivie d'autres chars, couverts de feuilles de auti et de fleurs de opuhi ou d'oiseaux de paradis, sur lesquels se tiennent de précédentes Miss Tahiti, vêtues de rouge et de blanc, couleurs de la Polynésie. Après une demi-heure sur la principale avenue de Papeete, la parade s'achève sur le front de mer, où la jeune femme monte sur scène devant près de quatre mille Polynésiens, selon les organisateurs.

Musicienne, Vaimalama Chaves est montée sur scène pour jouer de la guitare. Peu de temps après son élection, elle avait joué du ukelele sur un plateau télé. Photo AFP.

Médaille de chevalier de l'ordre de Tahiti Nui. "Avec 44% de suffrages, Tahiti est bien là au concours de Miss France et n'est pas prête à rendre sa couronne !", estime sur place la directrice du comité Miss France, Sylvie Tellier. Louant son exemplarité pour la jeunesse polynésienne, souvent confrontée à des problèmes de poids, le Président de la Polynésie française, Édouard Fritch, lui remet la médaille de chevalier de l'ordre de Tahiti Nui. La jeune femme a en effet raconté avoir perdu jusqu'à 20 kg après avoir pesé 80 kg à 18 ans.

Couvertes de colliers de fleurs confectionnés pour l'occasion, Miss France 2019 a largement été célébrée à Tahiti. Photo AFP.

L'équivalent de "quatre tours du monde". À son arrivée à Tahiti, deux jours plus tôt, son passage avait provoqué des mouvements de foule difficiles à contrôler, et la sécurité ne veut pas les reproduire avec des milliers de fans. Miss France se donne encore deux jours pour répondre aux nombreuses sollicitations médiatiques, avant de prendre des vacances en Polynésie, et repartir pour la métropole pour un marathon d'un an. Selon les confessions de Sylvie Tellier, la vie de Miss France "en déplacements, c'est l'équivalent de quatre tours du monde !".