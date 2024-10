En Espagne l’accès à certaines églises et cathédrales, comme la Sagrada Familia, est déjà payant

REPORTAGE

Rachida Dati propose de faire payer l’entrée de Notre-Dame et depuis, le débat est lancé. Dans plusieurs pays d’Europe, l’entrée des grands monuments de culte est payante, comme en Espagne, où il faut payer pour visiter la plupart des grandes cathédrales. À la différence de la France, les bâtiments religieux appartiennent à l’Église qui justifie les entrées payantes pour assurer le maintien et la restauration des bâtiments. Mais en Espagne, ça ne met pas tout le monde d’accord.

Un prix jugé exorbitant par certains Barcelonais

À la sortie de la Sagrada Familia, ces touristes françaises ont les yeux qui brillent… Les 26 euros qu’elles ont déboursés chacune pour visiter le monument en ont valu la peine. "J’ai eu les larmes aux yeux, c’était époustouflant", "si on paye pour rentrer dans un lieu de culte, c'est pour entretenir ce lieu de culte et on voit qu’il y a eu un énorme boulot, donc on voit aussi comment c’est utilisé donc pas de problème avec ça", confient-elles tour à tour.

Mais ce n’est pas l’avis de nombreux Barcelonais, à qui ce tarif de 26 euros fait grincer des dents. "C’est un prix exorbitant… Les églises représentent notre patrimoine. Ils devraient réduire le prix et surtout pour nous les habitants", déplore un passant. "Il y a des Barcelonais qui ne l’ont pas visité, car c’est trop cher. Et que ceux d’ici ne puissent pas la voir à cause du prix, ce n’est pas normal", explique un autre citadin.

En 2023, la Sagrada Familia a engrangé plus de 127 millions d’euros en vendant plus de 4.700.000 entrées. 52% de ces recettes ont été réinvesties dans la construction du bâtiment.