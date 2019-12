EN DIRECT - Suivez la nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites

L'ESSENTIEL EN DIRECT

À la veille de la présentation par Édouard Philippe du contenu détaillé de la réforme des retraites, les opposants au projet ne désarment pas. Ce mardi marque la sixième journée consécutive de grève. De nouvelles manifestations sont également prévue. Une manière de garder le gouvernement sous pression, après la forte mobilisation du 5 décembre, quand plus de 800.000 manifestants, selon les chiffres officiels, avaient défilé à travers le pays.

Les informations à retenir : Seulement 20% des TGV et des Transiliens pourront circuler

À Paris, dix lignes de métro sont toujours fermées

Édouard Philippe doit présenter mercredi "l'intégralité du projet" de réforme

De "fortes perturbations" attendues mardi à la SNCF et à la RATP

Après une journée de lundi marquée par des quais noirs de monde, et des métros et RER bondés, la situation devrait à nouveau être très compliquée dans les transports. La SNCF prévoit que seulement 20% des TGV et des Transilien pourront circuler.

Du côté de la RATP, dix lignes de métro sont closes. Seules les lignes 1, 14 et Orlyval (navette pour l'aéroport d'Orly) fonctionnent normalement. Les lignes 4, 7, 8 et 9 sont "assurées partiellement aux heures de pointe", c'est-à-dire de 6h30 à 9h30, puis de 16h30 à 19h30. Les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13 sont fermées. Les assemblées générales de salariés ont voté la poursuite de la grève au moins jusqu'à mercredi, et parfois jusqu'à vendredi.

Le trafic aérien est également perturbé, Air France ayant annoncé l'annulation de quelque 25% de ses vols intérieurs et 10% de ses moyens courriers.

Une circulation encore très embouteillée, surtout en île-de France

Après un pic de 400 km vers 8 heures ce matin, plus de 350 km de bouchons ont été enregistrés peu avant 9 heures sur les routes d’Île-de-France, un chiffre qui se rapproche de la moyenne habituelle à cette heure, selon le site d'information routière Sytadin. La veille, la circulation s'avérait particulièrement difficile sur les routes franciliennes, avec un pic d'embouteillage à plus de 620 km en début de matinée. Selon les courbes statistiques, ce chiffres dépassait de très loin le niveau qualifié d'"exceptionnel" par Sytadin.

Des manifestations prévues dans toute la France

Cette nouvelle journée d'action interprofessionnelle, qui devrait entraîner des perturbations dans de nombreux secteurs, doit s'accompagner de manifestations partout en France. Le 5 décembre, plus de 800.000 personnes avaient manifesté à travers tout le pays.

Environ 12,5% des enseignants du premier degré devraient être en grève en France mardi, à indiqué dans la matinée Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale. "Paris en particulier dénote par un taux de grève plus important, autour de 35%", a ajouté le locataire de la rue de Grenelle. Jeudi 5 décembre, un peu plus de la moitié des enseignants du primaire étaient grévistes.

L'intégralité du projet de réforme présenté mercredi

Mardi, le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre Édouard Philippe recevront les ministres les plus concernés par la réforme et les dirigeants de la majorité à un dîner de "calage". Mais pour l'exécutif, la journée cruciale sera celle de mercredi, lorsqu'Édouard Philippe présentera "l'intégralité du projet" de réforme, à midi devant le Conseil économique et social.