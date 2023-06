EN DIRECT - Suivez la 14ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites

Ultime mobilisation contre la réforme des retraites ? Deux jours après la publication des premiers décrets d'application de la réforme, et à l'avant-veille d'une tentative mal engagée de porter un coup politique à la réforme à l'Assemblée, les syndicats appellent à une 14ème journée de mobilisation aux allures de chant du cygne. C'est ce qu'a laissé entendre Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT et figure de l'intersyndicale, ce mardi matin sur Europe 1.

"On le décidera ensemble, mais probablement que sur le sujet - purement - des retraites, c'est sans doute une des dernières journées de mobilisation", a-t-il confié au micro de Sonia Mabrouk. "Et c'est une raison de plus pour y aller", a-t-il ajouté. 250 cortèges sont prévus sur le territoire, notamment dans des villes moyennes comme Foix, Rouen ou Albertville. Les autorités attendent entre 400.000 et 600.000 personnes, dont 40.000 à 70.000 dans la capitale.

Les principales informations à retenir : Jusqu'à 600.000 manifestants sont attendus partout en France

Le cortège parisien partira à 14 heures vers la place d'Italie

Peu de perturbations sont annoncées dans les transports publics, sauf à Rennes dû à un blocage

Peu de perturbations dans les transports

Peu de perturbations sont annoncées dans les transports publics : un trafic "très légèrement perturbé" à la SNCF, avec "neuf trains sur dix" en moyenne, et "normal" en Ile-de-France sur l'ensemble du réseau de la RATP. Un tiers des vols sont annulés au départ de Paris-Orly. À Rennes cependant, une dizaine de lignes de bus sont suspendues en raison du blocage de dépôt par des manifestants, a indiqué le réseau Star. À Marseille, les entrées du lycée Victor Hugo ont été bloquées.

À Paris, la manifestation partira des Invalides à 14 heures vers la place d'Italie. Les syndicats tiendront leur point presse devant l'Assemblée nationale, marquant symboliquement le lien avec la journée de jeudi, au cours de laquelle sera examinée une proposition de loi du groupe Liot visant à abroger la réforme.

Obstacle à la proposition de loi Liot

Jeudi, la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet devrait dégainer l'article 40 de la Constitution - qui interdit aux parlementaires de déposer des amendements ayant un impact financier - pour faire obstacle à la proposition de loi Liot. Il est "indispensable de laisser le Parlement voter sur cette réforme", a plaidé mardi Sophie Binet. Mais pour Laurent Berger, "ce n'est pas bien parti". Dans une tribune publiée lundi dans Le Monde, la gauche et les députés Liot ont appelé Yaël Braun-Pivet à laisser vivre le texte, invoquant le risque d'un "accroissement de la colère et de la violence".

Le débat doit se tenir "dans le cadre démocratique et le respect de la Constitution", a de son côté affirmé le président de la République Emmanuel Macron, en marge d'un déplacement au Mont-Saint-Michel. L'intersyndicale, qui n'a pas prévu de se réunir mardi soir, n'a pas encore fait connaître sa stratégie en cas d'échec de la proposition Liot. La CGT entend user "de tous les moyens" pour que la loi ne s'applique pas, y compris en traquant toute "faille juridique" pour attaquer la trentaine de décrets.

Soucieuse de maintenir son unité au-delà de la réforme des retraites, l'intersyndicale a élargi son mot d'ordre de manifestation, appelant à se mobiliser pour "gagn(er) le retrait de la réforme" et "obten(ir) des avancées sociales". Le gouvernement prévoit de son côté la tenue mi-juin d'une réunion multilatérale, soit à Matignon, soit à l'Elysée, avec les syndicats et le patronat. Le pays doit "continuer d'avancer", a déclaré Emmanuel Macron lundi.