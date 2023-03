À Lyon, comment on surélève les immeubles pour lutter contre la crise du logement

Contrecarrer la crise du logement sans en construire de nouveaux. Cette drôle d'équation a bel et bien été résolue dans plusieurs municipalités de l'Hexagone. Notamment à Lyon où la métropole a décidé de lancer un grand programme de surélévation des immeubles d'habitation. C'est le cas à Saint-Didier-au-Mont d'Or où la crise du logement, liée à des complications administratives et au manque de foncier disponible, a été prise à bras le corps.

Dans cette commune de 7.000 habitants, c'est un HLM des années 1960 qui a été choisi pour expérimenter le projet. "C'est un bâtiment de deux étages qu'on transforme profondément puisqu'on vient lui rajouter deux étages supplémentaires en construction bois", explique Arnaud Cécillon, directeur de Rhône-Saône Habitat. "On vient aussi l'agrandir latéralement pour lui faire de nouveaux accès. Initialement, nous avions ici 20 logements. Avec la surélévation, on arrive à 44 logements dans le projet final."

Une "subvention exceptionnelle"

Cette solution a donc été choisie par la Métropole de Lyon afin d'offrir plus de logements disponibles aux habitants. "Le foncier est extrêmement difficile à trouver à Lyon", appuie son vice-président Renaud Payre chargé de l'Habitat. "Et il y a beaucoup de personnes qui attendent un logement. C'est ça la réalité de la crise du logement ou, au moins, d'une tension. Donc, nous avons exploré la piste de la surélévation en versant une subvention exceptionnelle, que nous rendrons systématique, pour tous les bailleurs qui s'engageront dans de la surélévation. Car nous voulons absolument produire plus de logements."

Par ce biais, 35 immeubles vont donc être réhaussés, ce qui permettra la création de 250 logements sociaux dans les plus brefs délais.