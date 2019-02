EN DIRECT - "Gilets jaunes" : l'"acte 14" se poursuit dimanche pour les trois mois du mouvement

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Après trois mois de mobilisation, des dizaines de milliers de "gilets jaunes" ont défilé samedi dans plusieurs villes de France lors d'un acte 14 relativement calme à Paris mais marqué de nouveau par des heurts à Toulouse et Bordeaux. Des appels ont été lancés notamment à Paris pour poursuivre la mobilisation dimanche.

Les trois principales informations à retenir : Ce 17 février marque les trois mois d'existence du mouvement des "gilets jaunes"

Sur Facebook, l'événement "Tous à Paris pour le Dimanche Jaune", relayé par Eric Drouet dans la semaine, dénombre 1.500 "participants"

Samedi, sur le ministère de l'Intérieur, 41.500 "gilets jaunes" ont manifesté en France

Quelles sont les actions prévues dimanche ?

Après la mobilisation de samedi dans la capitale et en régions, les "gilets jaunes" se sont donnés rendez-vous dimanche. Le 17 février marque en effet l'anniversaire exact du début de la mobilisation. Manifester dimanche permet aussi "d'associer les salariés, les retraités, les familles et les commerçants et artisans qui travaillent le samedi", défendait dans les colonnes du Parisien Benjamin Cauchy, un "gilet jaune" toulousain pourtant décrié au sein-même du mouvement.

Sur Facebook, l'événement "ACTE 14 - Tous à Paris pour le Dimanche Jaune - Acte XIV", partagé par Eric Drouet dans la semaine, compte 1.500 "participants", et 8.800 "intéressés". Un rassemblement est prévu à partir de 11 heures au niveau de l'Arc de Triomphe, précédant la manifestation qui devrait s'élancer à 13 heures. Le cortège, déclaré en préfecture, prendra la direction du Champ de Mars, en passant par le siège du Medef, le mur de la Paix, et le ministère du Travail, rue Grenelle. "Manif déclarée et pacifique. On fait les choses dans le cadre de la loi, comme ça on ne peut rien nous reprocher", préviennent les organisateurs.

Quid du dispositif de sécurité ?

D'importantes restrictions de circulation ont été décidés pour éviter tout risque de débordements. Depuis 6 heures ce matin, les abords du palais de l'Elysée et du ministère de l'Intérieur, dans le 8ème arrondissement de Paris, sont interdits aux manifestations, "afin de garantir la protection des institutions". Ce périmètre de sécurité comprend notamment le bas des Champs-Elysées, précise la préfecture de police. Des restrictions de circulation sont par ailleurs susceptibles d'être mises en place vers 9 heures aux abords de l'hôtel de Matignon, dans le 7ème arrondissement de Paris.

[#Circulation] Demain dimanche 17 février, à l’occasion de plusieurs événements de voie publique à #Paris, des restrictions de circulation seront mises en place. https://t.co/NP2jZ6Epnjpic.twitter.com/9JgOW6WRjD — Préfecture de police (@prefpolice) 16 février 2019

La préfecture de police indique par ailleurs que des restrictions de circulation pourront être mises en place tout au long du parcours de manifestation des "gilets jaunes", ainsi qu'au niveau de la place de la République, dans le 10ème arrondissement, où des rassemblements sont prévus dans l’après-midi.

Quel est le bilan des manifestations de samedi ?

À Paris. Le ministère de l'Intérieur a dénombré 41.500 manifestants en France dont 5.000 à Paris, des chiffres en recul par rapport à la semaine précédente mais régulièrement contestés par les "gilets jaunes".

Dans la capitale, une foule compacte de plusieurs milliers de personnes est partie de la place de l'Etoile vers midi pour rallier plusieurs heures plus tard l'esplanade des Invalides, qui a été évacuée en fin d'après-midi. Après de brefs face-à-face avec les forces de l'ordre, les "gilets jaunes" se sont dispersés, certains d'entre eux rejoignant les Champs-Elysées en début de soirée aux cris, devenus traditionnels, de "Macron démission". La plupart d'entre eux avaient quitté la célèbre artère vers 20h30.

Selon la préfecture de police, 26 personnes ont été interpellées à Paris et, parmi elles, 15 ont été placées en garde en vue selon le parquet de Paris.

En régions. D'autres villes ont connu des incidents plus marqués en fin de manifestation, notamment Bordeaux, où 4.500 personnes étaient dans la rue, et 19 ont été arrêtées. À Toulouse, 4.000 personnes - selon une source policière - clamaient leurs détermination derrière une banderole "Seule la mort nous arrêtera". Dix personnes ont été interpellées à la suite d'échauffourées. À Nantes, la manifestation, à laquelle ont pris part 1.600 participants selon une source policière, a été émaillée d'incidents avec des jets de pavés, de bouteilles et de fusées. Quatorze personnes ont été arrêtées.

Trois "gilets jaunes" ont par ailleurs été légèrement blessés à Rouen par une voiture qui a tenté de fendre le cortège.