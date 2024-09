EN DIRECT - Vallauris : «Même dans sa mort, elle n'a pas pleuré», le père de famille annonce le décès de sa fille de sept ans

Un rassemblement en soutien à la famille de la fillette de sept ans, percutée par une moto et qui est actuellement entre la vie et la mort, est organisé ce dimanche, dès 18 heures à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes, dans la rue où habite la famille et où le drame s'est produit ce jeudi.

Le suspect dans cette affaire a été mis en examen pour "blessures involontaires" et placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Une décision qui a fait réagir la famille qui ne comprend pas que le motard n'ait pas été mis en détention provisoire. Le parquet de Grasse a annoncé faire appel de cette décision.

Les informations à retenir : - Le père de famille a annoncé le décès de sa fille de sept ans, percutée par une moto, ce jeudi - Un rassemblement en soutien à la famille de la fillette de sept ans débute à 18 heures - La petite fille de sept ans, percutée par une moto ce jeudi, est entre la vie et la mort - Le suspect a été mis en examen pour "blessures involontaires" et place sous contrôle judiciaire - Le parquet de Grasse, qui avait demandé son placement en détention provisoire, a fait appel de cette décision

"Même dans sa mort, elle n'a pas pleuré"

Le père de la petite Kamilya a pris la parole lors du rassemblement devant son domicile. Ce dernier a annoncé le décès de sa fille par ces mots : "On m'a dit qu'elle n'a pas souffert. Même dans sa mort, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré pendant sept ans, elle n'a pas pleuré pendant qu'elle est morte. Elle va maintenant reposer en paix. Je refuse que l'on pleure", a-t-il ajouté.

"Merci la justice française"

Le père de la fillette de sept ans, percutée par un motard, a publié un message sur les réseaux sociaux après la décision de laisser le suspect en liberté sous contrôle judiciaire : "Merci la justice française. À partir de demain, les citoyens qui n'ont pas été arrêtés en flagrant délit savent qu'ils peuvent rouler comme ils veulent, faire les fous sur la route, tuer. Aucun respect pour notre fille. Ni pour nous-mêmes".

"Qu'est-ce qu'on attend pour réagir et agir ?"

Au micro de Pascale de la Tour du Pin, Denis Jacob, ancien policier et directeur de la société Sécurité Consulting, aurait aimé que le suspect soit obligé de porter un bracelet électronique avec interdiction de sortir de son domicile et regrette un manque de "mesure coercitive ferme" : "La famille a une peine immédiate et à perpétuité. Ce fléau, comme les refus d'obtempérer, arrive régulièrement. Qu'est-ce qu'on attend pour réagir et agir ? Doit-on envisager de déclarer un 'homicide routier' ? Je suis partisan de cela. Quand on se comporte comme cela, on ne peut pas dire que c'est involontaire. Il y a une responsabilité et il faut y remédier".

"J'espère qu'il y aura une sanction"

Dans les rues de Vallauris, cette affaire est dans toutes les bouches. La décision du juge des libertés et de la détention de relâché le suspect ne passe pas : "Je pense que c'est inacceptable, parce que celui qui a fait ça. Il doit assumer sa responsabilité. Je viens de passer devant un immeuble et j'ai vu les bouquets de fleurs. C'est une jeune fille de sept ans quand même. J'espère qu'il y aura une sanction".

La victime est de Vallauris et le principal suspect également. Certains se questionnent sur cette remise en liberté, mais aussi sur la personnalité du jeune homme : "Ils auraient dû le garder. Ils l'ont remis en liberté, ils vont le juger et il va prendre quoi. Quelques mois de prison et après, il sera libéré. C'est malheureux de parler comme ça, mais il faut être plus sévère que ça. Il y a une gamine entre la vie et la mort. Ce n'était pas un voyou, mais il va regretter toute sa vie".

Que s'est-il passé à Vallauris ce jeudi ?

Les faits se sont déroulés ce jeudi. Les images de caméras surveillance ont permis de comprendre rapidement. Il est 19 heures, dans une longue avenue, une routée départementale de 3.000 mètres de long à deux voies avec des véhicules qui stationnent sur les côtés. Plusieurs voitures s'arrêtent devant le passage piéton pour laisser passer la petite fille et son frère. Un jeune motard de 19 ans se déporte sur la gauche pour éviter les voitures alors qu'il est sur la roue arrière et c'est là qu'il percute la fillette de sept ans.

C'est un acte individuel, raison pour laquelle les élus disent que ce n'est pas un phénomène de rodéo urbain. Le suspect n'était positif ni à l'alcool, ni à la drogue et il n'a aucun antécédent judiciaire.