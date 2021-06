En Corse, des incendies, a priori criminels, touchent des bars-restaurants

Plusieurs incendies ont eu lieu cette nuit à Bonifacio, Sartène et Propriano, en Corse-du-Sud et à Calvi (Haute-Corse), touchant principalement des bar-restaurants, la piste criminelle étant partout privilégiée même si aucun lien ne permettait de relier ces sinistres, a-t-on appris de sources concordantes. Aucun blessé n'est à déploré, ont précisé à l'AFP les procureurs d'Ajaccio et de Bastia.

Piste criminelle étudiée

A Bonifacio (Corse-du-Sud), c'est la terrasse du bar-restaurant B52 qui a été touchée par un incendie vers 04H00 du matin. Une quinzaine de pompiers sont intervenus pour éteindre ce sinistre qui a "brûlé la totalité de la terrasse de 200 m²", ont indiqué à l'AFP les pompiers de Corse-du-Sud. L'incendie s'est étendu à la terrasse de l'hôtel-restaurant voisin, la Caravelle, dont les façades ont été "abîmées", a précisé à l'AFP la procureure d'Ajaccio Carine Greff, précisant "avoir des éléments pour dire que c'est criminel".

A Propriano, c'est le bar Le Festival qui a été affecté par un début d'incendie à 00H30. Là aussi la piste criminelle est étudiée et les constatations sont en cours, même si les dégâts sont "minimes", a indiqué la procureure.

Les enquêtes pour destructions par incendies ont été confiées aux brigades de gendarmerie de Porto-Vecchio et Sartène.

A Calvi, "pas de lien établi avec les autres incendies" à ce stade

A Calvi, c'est un bar-club du port, l'Eden Port, qui a été touché vers 3H du matin par un incendie "très probablement criminel", occasionnant "des dégâts assez importants" et affectant également une boulangerie située au-dessus de l'établissement, a indiqué à l'AFP le procureur de Bastia, Arnaud Viornery. Une enquête pour destruction volontaire par incendie a été ouverte et confiée à la section de recherche de la gendarmerie et à la brigade de recherche de la gendarmerie de Calvi, a-t-il précisé. "A ce stade, il n'y a pas de lien établi avec les autres incendies en Corse-du-Sud", a-t-il ajouté, précisant qu'aucune "revendication à ce stade" n'avait été découverte.

Parallèlement à ces incendies de bar-restaurants, un autre s'est déclaré vers minuit dans l'entreprise de matériaux de construction Gedimat à Sartène. "Plusieurs mises à feu au niveau de l'enceinte ont été maîtrisées par une dizaine de sapeurs-pompiers", occasionnant des "dégâts légers", ont indiqué les pompiers. La piste criminelle est également privilégiée, selon la procureure qui précise "qu'à ce stade, aucun lien n'est possible entre ces faits".