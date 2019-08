Les prénoms les plus donnés en France en 2018 sont Gabriel et Emma

Ils étaient déjà les prénoms les plus donnés en 2016 et 2017, ils le sont à nouveau à 2018. Gabriel et Emma sont les prénoms les plus délivrés pour la troisième année consécutive, selon les chiffres publiés par l'Insee. 5.419 Gabriel et 4.369 Emma sont ainsi nés en 2018.

Maël et Anna font leur entrée dans le top 10

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Raphaël, côté garçon, et Jade, côté fille. Léo et Louise complètent le podium. À noter que deux prénoms font leur entrée dans le top 10 des prénoms les plus donnés : Maël et Anna. Par ailleurs, Le Parisien note que les prénoms Kylian et Aya ont été davantage attribués qu'en 2017. Référence évidente au footballeur français Kylian Mbappé et à la chanteuse Aya Nakamura, auteure de Djadja.