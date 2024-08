Embarquez à bord de l'Energy Observer, le premier navire à hydrogène autonome en énergie

C'est un bijou technologique : un bateau zéro carbone qui fonctionne grâce à l’énergie solaire, au vent et à l’hydrogène. Le Energy Observer a accosté à Paris il y a une semaine. Il parcourt le monde depuis 2017 et il avait prévu d’achever son périple sur la Seine lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

Ce catamaran de 30 mètres de long a visité 50 pays - et fait trois fois le tour de la Terre - pour tester des technologies dernier cri. A terme, le Energy Observer doit servir de modèle pour décarboner le secteur maritime.

"Un système assez complexe" mais révolutionnaire

Des panneaux solaires recouvrent intégralement ce bateau à voile et sous l’une des coques, des cylindres cachés fabriquent l’hydrogène à partir de l’eau de mer. Victorien Erussard, fondateur d'Energy Observer, nous montre la pile à combustible. "C'est un convertisseur. On transforme l'hydrogène en électricité mais aussi en chaleur. Donc cette chaleur, ça nous a bien servi qu'on était proche du pôle Nord, dans le Svalbard", explique-t-il.

C'est sur un tableau de bord au centre du bateau que Victorien choisit l’énergie avec laquelle il veut avancer. "On va plutôt emmagasiner notre énergie pour la restituer quand on est en déficience énergétique, lorsqu'on n'a pas assez de soleil, lorsqu'on n'a pas assez de vent et lorsqu'on ne fait pas d'hydroélectricité. C'est un système assez complexe", reconnaît-il.

Pendant sept ans, ce laboratoire maritime a permis d’innover et de voir plus grand. "On travaille depuis deux ans sur un projet de cargo qui transporte des conteneurs. On parle d'une puissance 100 fois plus importante que celle du premier navire Energy Observer. L'objectif, c'est de faire ses premières navigations en 2029", espère-t-il.

Un village d'exposition installé à partir du 16 septembre

Le rêve olympique de cet ancien champion de voile : décarboner le secteur maritime en associant hydrogène et carburant de synthèse pour transporter les marchandises. Pour expliquer au grand public le fonctionnement de ce catamaran d’exception, un village d’exposition sera installé devant Energy Observer à partir du 16 septembre au port du Gros Cailloux, près du pont de l’Alma à Paris.