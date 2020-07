Elle découvre que son compagnon utilise une application de rencontre : "J’ai été sidérée"

TÉMOIGNAGE

Cela fait huit mois que Mélanie a entamé une relation avec son nouveau compagnon. Elle a été sidérée de découvrir que ce dernier continuait à être actif sur une application de rencontre dans son dos. Mélanie ne comprend pas pourquoi son compagnon utilise ce genre d’application, alors que leur relation devenait sérieuse. Au micro de "La Libre antenne" sur Europe 1, Mélanie raconte à Olivier Delacroix sa déception et s’interroge sur l’avenir de sa relation.

"J’ai 43 ans. Je suis divorcée depuis trois ans. J’essaye tout doucement de reconstruire ma vie. Depuis huit mois, j’ai entamé une relation avec quelqu’un avec qui je m’entends très bien et qui m’a redonné envie d’y croire après une séparation difficile. Tous les espoirs que j’avais fondés dans cette relation ont volé en éclats il y a une semaine. J’ai découvert que cet homme continuait à discuter avec d’autres femmes sur des applications de rencontre.

Je m’en suis rendu compte complètement par hasard. Je dormais chez lui ce soir-là. Quand je me suis levée, je suis allée lui dire bonjour et à côté de lui son téléphone était ouvert sur une application que je connaissais. Je l’avais moi-même utilisée l’année dernière, j’ai tout de suite reconnu le design de l’application. J’ai été sidérée, donc j’ai été incapable de dire quoi que ce soit sur le moment. Je suis partie avec toutes mes questions et ma déception.

J’ai recréé un compte sur l’application, sans photo, en changeant mon prénom et en mettant une phrase qui allait l’accrocher. J’ai créé ce compte pour voir si je trouvais son profil. Je l’ai trouvé. Je ne pensais pas que ça irait plus loin. Malheureusement, il a lui aussi aimé mon profil et a commencé à discuter avec cette fausse personne. Au moment même où il a aimé mon faux profil, il m’a téléphoné pour savoir comment j’allais. C’en est resté là. J’ai préféré supprimé le profil.

Le lendemain il m’a téléphoné et surprise, il va me donner les clés de chez lui. C’est un signe fort, mais tellement paradoxal. Je n’en ai pas encore parlé avec lui. Peut-être que cette application, c’est un jeu pour lui, peut-être qu’il s’est souvenu que dans la réalité il avait quelqu’un qui l’aimait. Il manque de confiance en lui, peut-être veut-il juste se rassurer en allant sur ce site ?

On n’a jamais parlé de nos attentes dans le futur. On a vécu notre relation au jour le jour sans se demander si on avait envie de vivre ensemble et de créer une famille recomposée. Ça fait huit mois qu’on est ensemble, mais je ne projette pas encore d’avoir une famille recomposée. Mes enfants savent que j’ai quelqu’un, mais ils ne l’ont jamais vu. Lui, je sens qu’il n’a pas envie que je rentre dans sa famille. Ce qui peut se comprendre en début de relation.

À mon avis, il préfère fuir plutôt que de devoir vivre une nouvelle vie de famille. Il a juste envie des moments où on est tous les deux. Quand il a ses enfants, il est tout à eux. C’est tout à son honneur, c’est un bon père. Quand j’ai mes enfants, je vais avoir quand même avoir une pensée pour lui. Lui est capable de m’oublier pendant toute la période où il a ses enfants. Ensuite, il change complètement de comportement et est beaucoup plus présent.

Avec cette histoire de site, je vois qu’il y a un autre problème. Soit il est avec moi, mais attend quelqu’un de mieux, soit je ne lui suffis pas. Je le prends pour moi, je me dis qu’il y a quelque chose que je ne fais pas bien. Il m’a parlé de ses parents qui étaient eux-mêmes divorcés. Il m’a dit que ses parents avaient très géré, parce qu’ils ont chacun refait leur vie mais ne vivaient pas avec leur compagnon respectif. J’ai tout de suite compris que c’était son modèle : chacun chez soi, chacun ses enfants et chacun ses problèmes."