Électricité : sans l'intervention de l'État, le tarif réglementé aurait augmenté de 44,5%

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a indiqué mercredi que, sans l'intervention de l'État, qui a promis de limiter la prochaine hausse à 4%, le tarif réglementé de l'électricité aurait augmenté de 44,5% pour les particuliers au 1er février. "Une augmentation de 4% TTC en moyenne du TRVE [tarif réglementé, ndlr] représentera une hausse d'environ 38 euros par an sur la facture d'un client résidentiel et d'environ 60 EUR/an pour un client professionnel. En l'absence de mesures, la hausse serait de 330 euros par an pour un client résidentiel et de 540 euros par an pour un client professionnel", précise le régulateur.

