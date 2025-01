Education nationale : 10% des établissements ont leurs personnels au complet, selon un syndicat

D'après le syndicat de personnels de direction de l'Education nationale (SNPDEN-Unsa), seuls 10% des collèges et lycées "ont l'intégralité de leur personnel nommé et remplacé". Il tire ces chiffres d'une étude menée en trois jours sur 2.200 établissements à travers le pays.

Seuls 10% des collèges et lycées "ont l'intégralité de leur personnel nommé et remplacé", selon les données présentées vendredi par le syndicat de personnels de direction de l'Education nationale (SNPDEN-Unsa), qui dénonce par ailleurs un "hold-up" du gouvernement sur le pass Culture.

Une étude sur 2.200 établissements

"On avait l'impression qu'il y avait une dégradation" des effectifs dans les établissements et des conditions de travail, et "beaucoup de nos collègues disaient qu'il manque des personnes administratives, un CPE, un directeur délégué...", rapporte Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN-Unsa, lors d'une conférence de presse.

Après une étude menée en trois jours, et à laquelle 2.200 établissements ont répondu, il ressort que "seulement 10% des établissements qui ont répondu nous disent avoir l'intégralité de leur personnel nommé et remplacé", quel que soit le métier (enseignant, administratifs, CPE, etc.), indique-t-il.

En outre, "il manque au moins un enseignant dans deux tiers des établissements", "un agent territorial dans un établissement sur deux" ou "un personnel administratif dans près d'un établissement sur deux", détaille-t-il. "Seulement un établissement sur trois voit tous ses professeurs remplacés", ajoute Bruno Bobkiewicz, qui dénonce "des milliers d'heures de cours perdues, tous les jours, parce qu'on a des professeurs soit pas nommés, soit pas remplacés", particulièrement pour les absences de long terme.

Des conséquences sur les conditions de travail

Tout ceci n'est pas sans conséquence sur les conditions de travail, poursuit le syndicat qui doit publier son prochain livre blanc en mars. En outre, les établissements ont appris jeudi le gel du budget alloué au pass Culture collectif, un dispositif voulu par le président Emmanuel Macron et plébiscité par les élèves comme leurs professeurs qui leur permet d'accéder à la culture (cinéma, spectacles vivants, etc.).

Ainsi, il reste aujourd'hui "10 millions (d'euros) pour tous les établissements", résume M. Bobkiewicz qui dénonce "un hold-up". Selon la CGT Education, ce budget sera bientôt atteint "alors même que les personnels travaillent depuis des mois (...) pour organiser des sorties ou faire venir des artistes dans les lycées et les collèges".

"Les équipes ont été totalement prises au dépourvu et mises devant le fait accompli", a dénoncé le syndicat dans un communiqué, réclamant que "tous les élèves aient accès à la culture à travers la découverte de tous les arts".