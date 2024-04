«Ça détruit le cerveau» : quand les écrans envahissent la vie quotidienne des écoliers, dès le CM2

Un groupe d'experts, mis en place par le président de la République en janvier dernier, dévoile ce mardi les principales préconisations de son rapport sur l'exposition des enfants aux écrans. Utilisés de plus en plus tôt, les smartphones et tablettes ont des effets néfastes sur la santé des plus jeunes. Selon une étude de Santé publique France publiée l'an dernier, les enfants de cinq ans et demi passent plus d'une 1h30 par jour devant les écrans.

Des conséquences sur la santé

À 10 ans, les écrans envahissent déjà la vie quotidienne des écoliers. Un professeur et auteur de documentaires, Gilles Vernet, en discute régulièrement avec ses élèves de CM2. L'enseignant fait le décompte : un tiers de la classe possède un téléphone portable, la moitié a une console. À 10 ans, ils sont déjà bien conscients du risque d'addiction. "Un jour, pendant les vacances, j'ai pris le téléphone à 8 heures, je ne l'ai pas quitté, le soir, j'ai regardé deux films d'affilée, j'avais mal aux yeux et à la tête", raconte cet enfant. "Ça détruit le cerveau, tu oublies tout ce que tu fais, tu es comme dans une bulle", ajoute un autre élève.

Les écrans, un impact négatif sur les relations sociales

Quand toute la famille s'y met, les relations en pâtissent. "Ma mère et mon père, ils sont tout le temps sur leur téléphone. Ils s'en fichent que moi, mes frères et sœurs, on regarde notre téléphone jusqu'à l'infini. Ils ne vont rien dire", glisse cet enfant interrogé au micro d'Europe 1.

Pour ces enfants, le téléphone portable peut avoir des conséquences négatives sur les relations sociales. "Tu échanges moins, tu apprends moins bien à connaître [les autres]", juge cet écolier. Gilles Vernet, très engagé sur ces questions, insiste sur le plaisir de jouer en famille ou de lire pour combattre l'ennui. Selon un rapport pour mieux réguler l'usage des écrans chez les jeunes, rendu par une commission de dix experts ce mardi matin, il est préférable d'interdire les écrans avant 3 ans, d'attendre 11 ans avant de posséder un téléphone portable et d'avoir au moins 15 ans avant de s'inscrire sur les réseaux sociaux dits éthiques.