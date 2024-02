Omniprésence des écrans, moins de spontanéité... Pourquoi les Français font de moins en moins l'amour

Les chiffres ont de quoi interpeller. Selon une étude de l'Ifop, publiée ce mardi matin, les Français font de moins en moins l'amour. Notamment les jeunes, puisqu'un quart des 18-24 ans sexuellement actifs déclarent n'avoir eu aucun rapport en l'espace d'un an. C'est cinq fois plus qu'en 2006. Et 76% des sondés affirment en avoir eu qu'un seul, en moyenne, au cours des 12 derniers mois, soit le taux le plus bas enregistré depuis 50 ans.

L'explosion de la pornographie, la pression de la performance, mais aussi l'évolution du rapport au consentement constituent des facteurs pouvant expliquer cette baisse d'activité sexuelle. En clair, il y aurait moins de pulsions, moins d'élans sexuels, car les jeunes réfléchiraient davantage, voire un peu trop, avant de passer à l'acte.

"Il y a beaucoup d'entraves"

"Je pense que le mouvement #MeToo, et tout ce qui est afférent, a coupé la spontanéité. Avant, c'était très facile, on se plaisait, on s'embrassait et voilà. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de patients qui me disent 'Je dois lui demander si elle est d'accord avant de sortir avec moi'. Il y a beaucoup d'entraves, c'est un vrai parcours du combattant", assure Caroline Weill, psychologue clinicienne.

L'étude révèle également une tendance qui peut prêter à sourire. Les écrans sont en effet de vrais tue-l'amour chez les couples qui vivent sous le même toit. Un homme sur deux de moins de 35 ans reconnaît avoir déjà évité un rapport sexuel pour regarder une série ou un film à la télévision, jouer à un jeu vidéo, ou aller sur les réseaux sociaux.