Écrans chez les jeunes : premier portable, inscription sur les réseaux sociaux... Que préconise le rapport publié ce mardi ?

Le rapport est attendu par le gouvernement, mais aussi par la communauté éducative et les parents. Ce mardi, une commission de dix experts, mandatée par Emmanuel Macron en janvier dernier, publie ce matin un rapport pour mieux réguler l’usage des écrans chez les jeunes, à la fois en famille et en classe. Dans ce rapport, révélé lundi soir par plusieurs quotidiens régionaux, la commission d'experts spécialement missionnée alerte sur "la réalité de l'hyper connexion subie des enfants" et "les conséquences pour leur santé, leur développement, leur avenir", mais aussi pour l'avenir "de notre société, notre civilisation".

La commission explique avoir été "bousculée" devant "les stratégies de captation de l'attention des enfants". "Il s'est dégagé un consensus très net sur les effets négatifs, directs et indirects, des écrans", notamment sur le sommeil, la sédentarité - qui favorise l'obésité - ou encore la myopie", écrit-elle dans ce rapport, cité dans La Voix du Nord.

Éviter les réseaux sociaux addictifs

Réseaux sociaux, smartphones, tablettes : comment les éviter ? C’est tout l’objet des préconisations de ces médecins, psychiatres, psychologues, acteurs associatifs et industriels. Première recommandation, connue presque de tous, mais qu’il ne faut cesser de rappeler : pas d’écran avant trois ans, car les effets sur le cerveau sont bien plus dévastateurs chez les tous petits.

Pour le premier téléphone, les experts s'accordent pour dire qu'il faut attendre l'âge de 11 ans. Ces derniers recommandent même aux parents d'acheter un portable sans internet au collège. Ils recommandent également d’éviter les réseaux sociaux avant 15 ans, et une fois cet âge atteint, de s'orienter vers des plateformes dites éthiques, comme Bluesky. Enfin, pas question d'aller sur SnapChat ou TikTok avant ses 18 ans, soulignent-ils.

Des collèges et des lycées sans portable

Les membres de la commission notent d'ailleurs qu'il faudrait combattre les algorithmes de ces deux réseaux sociaux, qui favorisent l'addiction. Et si attendre la majorité pour s’y rendre est sans doute un vœu pieux, il peut être aidé par un autre cadre que celui des parents, instauré cette fois-ci à l’école, où les écrans doivent être limités. Pour les rapporteurs, il faut ainsi supprimer tous types d’outils numériques en maternelles et interdire le téléphone dans l’enceinte du collège.

Car si l'interdiction est déjà mise en place sur le papier, dans la réalité, elle n'est pas toujours respectée partout. Enfin, le rapport veut aller plus loin et demande à ce que soit expérimenté des lycées sans portable.