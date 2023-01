Éclairage public : pourquoi la couverture aux LED est-elle si faible, alors qu'elle permet une économie jusqu'à 80% ?

Depuis le début de la crise de l'énergie, les collectivités territoriales se tournent vers leur éclairage public pour faire des économies drastiques d'énergie. Certaines communes ont même fait le choix de l'éteindre, provoquant l'inquiétude de certains habitants et même des forces de l'ordre qui redoutent ainsi une hausse de la criminalité. D'autres villes essayent de se tourner vers la LED, qui a l'avantage d'aider les territoires à entamer leur transition écologique. Elle permet une meilleure maitrise de la lumière, agresse moins la faune et la flore et, bien sûr, consomme moins.

Grâce aux LED, les collectivités génèrent des économies d'énergie "de 50 à 80%" par rapport à une utilisation d'éclairages plus traditionnels, souligne David Lelièvre, patron de l'entreprise nancéenne leader du LED en France Eclatec. Un intérêt majeur, alors que l'inflation continue de peser sur les territoires.

"En retard par rapport à nos voisins"

Pourtant, peu de communes ont fait le choix de la LED. David Lelièvre fait état de la situation dans La France bouge face à Élisabeth Assayag. Sur le territoire, seul "à peu près 20%" de l'éclairage public est aux LED. "On est en retard par rapport à nos voisins européens", déplore le chef d'entreprise. La raison principale selon lui est un "problème de maturité de la technologie". La bascule vers l'éclairage aux LED a pris du temps car en France, "le kilowattheure était moins cher que chez nos voisins, notamment en Allemagne, où 70% du parc est à LED. Mais le mégawattheure chez eux était beaucoup, beaucoup plus cher."

Avec la hausse des prix de l'électricité, cette différence n'est plus aussi significative. Si en 2018 l'État a incité les maires à éclairer aux LED pour passer vers des "énergies positives", il n'y a aujourd'hui "plus du tout d'aides ou d'incitation de l'État" à continuer dans cette dynamique, s'attriste David Lelièvre au micro d'Europe 1. Avec l'arrivée de la crise énergétique, les collectivités prennent du temps à investir dans la LED, même si elle se présente aujourd'hui comme la solution aux problèmes environnementaux, énergétiques et économiques.