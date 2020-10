"Dupont-Moretti reste avocat, nous avons besoin d'un ministre de la Justice", dénonce Le Pen

INTERVIEW

La passe d'arme entre le garde des Sceaux et le RN se poursuit. "Eric Dupont-Moretti reste un avocat pénaliste dans l'âme. Nous avons besoin d'un ministre de la Justice", a affirmé Marine Le Pen, invitée mercredi matin d'Europe 1. Quelques jours après le meurtre de Samuel Paty, plusieurs cadre du RN avaient pointé du doigt le "silence" du ministre de la Justice.

Mardi, Eric Dupont-Moretti a dénoncé la "grande indécence" d'une "partie de la classe politique". "On a tous une émotion légitime. Mais l’exploitation de cette émotion à des fins politiciennes, ça me dégoute (...) On s’est demandé où j’étais : ma première idée, ce n’était pas d’aller sur un plateau de télé, c’était de bosser", a-t-il expliqué sur France Inter.

"Nous avons besoin d'un ministre qui s'occupe des victimes"

Une attaque que balaye la présidente du RN. "Toute sa vie, Dupont-Moretti a défendu les criminels et les délinquants. Il en reste probablement des traces", a-t-elle pointé mercredi, ajoutant que "le ministre aime davantage être applaudi à la prison de Fleury-Mérogis par les détenus que par les gardiens". Elle conclut : "Nous avons besoin d'un ministre qui s'occupe des victimes. Des victimes d'hier, d'aujourd'hui et hélas de demain."