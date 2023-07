Du vert au beige... Le camouflage des véhicules blindés évolue en fonction de la zone de combat

Il fera lui aussi son premier défilé sur les Champs-Elysées : le "Serval", le nouveau blindé léger de l’armée de terre. Un 4X4 nouvelle génération, équipé d’une tourelle, qui s’intègre dans le système de combat collaboratif. Autre nouveauté, le camouflage, le même depuis 40 ans, sera lui aussi remis au goût du jour.

Objectif : renforcer la discrétion du véhicule

L'intérêt est surtout opérationnel. Ce nouveau camouflage tactique est déjà appliqué sur 38 blindés des Griffon, des Serval et des Jaguar. Un matériel tourné vers la guerre de haute intensité, pensé dans les moindres détails par le commandant Loïc, de la section technique de l'armée de terre. "L'ancien camouflage datait des années 80. On s'est dit que depuis ces années, on pouvait renouveler ce camouflage et en profiter pour améliorer la furtivité de nos véhicules", explique-t-il.

Pour renforcer la discrétion et retarder la détection du véhicule, le choix a été fait d'apposer des taches géométriques de couleurs vertes. Nouveauté, le camouflage est réversible en fonction de la zone géographique et de la saison. "On peut l'adapter au théâtre en changeant la couleur des formes géométriques, du passage de vert au beige pour la zone désertique ou en blanc et gris pour la zone enneigée", décrit-il.

Quatre heures pour changer l'habillage

Il faut quatre heures à un équipage de trois militaires pour changer l'habillage de son blindé et passer ainsi de l'environnement du Sahel au flanc est de l'OTAN. À terme, l'intégralité des nouveaux et des anciens véhicules de l'armée de terre seront équipés de ce nouveau flocage.