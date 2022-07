Défile du 14-Juillet : dans les coulisses du Griffon, le tout nouveau véhicule blindé de l'armée française

Véhicule blindé très imposant, le Griffon est le tout nouveau bijou de technologie de l'armée française. En service depuis presque un an, le Griffon est une aide précieuse aux soldats sur le terrain. Lors du défilé du 14-Juillet, ils seront quatorze à remonter les Champs-Élysées. Europe 1 vous amène au cœur de ce premier engin connecté.

Le premier véhicule connecté

Le Griffon, c'est un véhicule blindé dernier cri à quatre roues, de plus de trois mètres de haut et sept mètres de long avec une mitrailleuse à l'avant, installée sur une tourelle. Ils sont très modernes : avec un système informatique très développé, ils peuvent repérer des lasers de jumelles ennemies très discrètes, lâcher des fumigènes opaques et surtout, ils sont flambant neufs.

La peinture en kaki des véhicules est presque encore fraîche à l'amont du défilé. Ça fait à peine un an que l'armée les a reçus. Le Griffon est bien plus performant que son prédécesseur, le VHB. Il a surtout un meilleur blindage pour résister aux assauts. Le rôle principal du Griffon, c'est de permettre aux militaires de pouvoir avancer couvert en zone de conflit. Il peut transporter jusqu'à dix hommes.

>> LIRE AUSSI -Dans les coulisses de la dernière répétition du Bagad de Lann Bihoué

Il a déjà été utilisé pour quelques missions en Afrique, notamment au Mali pour l'opération Barkhane. Pour le 14 juillet, les véhicules rouleront cette fois à Paris, sur le rond point de l'Étoile, pour le défile qui débutera sur les coups de 10 heures.