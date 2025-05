Drôme : un maire durcit les règles contre les mariages qui dérapent

Samedi dernier, deux policiers municipaux d'Aix-en-Provence ont été roués de coups, passés à tabac par une vingtaine de jeunes, après avoir voulu contrôler un scooter présent dans un cortège de mariage. Face à ces débordements, le maire de Saint-Rambert-d'Albon, dans la Drôme, a décidé de durcir le règlement durant ces célébrations.

Des incidents lors d'un mariage ce week-end à Aix-en-Provence. Alors que le cortège traverse un quartier de la ville, au milieu des klaxons, les policiers décident d'intercepter un jeune en scooter présent dans le cortège. Mais, après un refus d'obtempérer, les forces de l'ordre poursuivent l'individu dans le quartier. Les agents sont rapidement pris pour cible par plusieurs dizaines de personnes et reçoivent des coups.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

De nouveaux incidents en marge d'un mariage qui obligent les maires à prendre des mesures pour éviter que les cortèges ne dégénèrent. Illustration dans la Drôme, à Saint-Rambert-d'Albon, 7.000 habitants, où l'édile va durcir le règlement après des incidents lors d'un mariage il y a deux semaines.

" Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ?"

Quinze jours après, tout le monde en ville parle encore de cet incroyable samedi de débordements. Un cortège de voitures et de motos qui sème la panique dans le centre-ville, raconte Joseph, un habitant. "J'ai vu des gens qui étaient assis sur les portières, sur les toits ouvrants. Également des motos à côté qui faisaient des rodéos. Avec un manque de respect du code de la route en mettant en danger la vie d'autrui. Il y en avait un qui m'a quand même choqué parce qu'il avait un toit ouvrant, il mettait la tête dehors et il accélérait en même temps. Avec tout le monde autour, c'était dangereux", s'est-il indigné.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des incidents qui vont déborder aussi un peu plus loin sur l'autoroute A7, explique le maire Gérard Oriol. "Ils ont bloqué l'autoroute : ils descendaient à 20 km/h et, avec les grosses voitures, ils faisaient des zigzags sur les voies. C'est quoi ça? C'est impensable, des choses comme ça ! Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ?", s'interroge l'élu.

À lire aussi Un gendarme volontairement percuté par un motard lors d'un rodéo urbain près de Nancy

Pour le maire, il faut impérativement durcir les règles. "A partir de maintenant, on autorise seulement cinq voitures à suivre le cortège. Et il n'y aura que 50 personnes qui rentreront dans la salle. Ça va être clair et net pour tout le monde. Sinon, on ne célébrera pas le mariage, ça c'est sûr ! Ils reviendront, ils se calmeront ou ils feront autre chose mais ça suffit, il faut que ça s'arrête", insiste-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un durcissement des conditions qui, s'il est efficace ici, pourrait faire de nombreux adeptes chez les maires de France confrontés à ce phénomène.