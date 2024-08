Donnez-vous assez d'argent de poche à vos enfants ? La moyenne au plus bas depuis 2020

REPORTAGE

29 euros. C'est en moyenne l'argent de poche que les Français donnent à leurs adolescents, est-ce suffisant ? Vos enfants vous diront sûrement que non, mais sans forcément de mauvaise foi : le montant mensuel moyen a reculé de deux euros sur un an, selon PixPay, une plateforme de paiement pour adolescent. C’est le niveau le plus bas depuis 2020. Alors pour arrondir les fins de mois, nos jeunes trouvent d’autres stratagèmes, comme a pu le constater Europe 1 dans le centre de la capitale.

Plus de billets, place à la carte bancaire

Comme plus de la moitié des jeunes Français, Louis, douze ans, reçoit de l'argent de poche de ses parents. Mais ne lui parlez pas d'argent en espèce. En 2024, plus de pièces ni de billets dans la tirelire. "J'ai une carte bleue contrôlée et donc tous les premiers du mois, j'ai un versement de 20 euros sur mon argent de poche. Et quand j'ai besoin, je peux demander et on peut me donner un peu d'argent", décrit-il.

20 euros, cela peut paraître peu. Donc pour arrondir les fins de mois, Louis met toutes les chances de son côté. "Par exemple en demandant, en allant faire des tâches sur les poubelles, aller à la déchetterie, toutes les choses comme ça", énumère l'adolescent.

La stratégie Vinted

D'autres vont même jusqu'à vendre leurs vêtements sur Vinted pour des sommes beaucoup plus importantes à la clé. C'est le cas de Charly et de son ami Romain, 16 ans tous les deux. "On va prendre des paires de chaussures et des choses comme ça. Ça peut vite monter autour de 100, 200 euros par mois", explique Charly. "Ça me rapporte 50 euros à peu près. C'est pour essayer de gagner de l'argent et pour sortir après avec mes amis", constate de son côté Romain.

De l'argent gérer dorénavant par téléphone, le paiement mobile chez les adolescents progresse très fortement lui aussi.