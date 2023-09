EUROPE 1 ET VOUS - L'inflation fait augmenter le montant de l'argent de poche des enfants

"Je préfère que ce soit mon budget à moi qui prenne plutôt que le sien", dit Hélène. Pour la rentrée de sa fille au lycée, elle a décidé de mettre la main à la poche et d'augmenter le montant d'argent de poche qu'elle lui donne, passant de 50 à 70 euros par mois. "Ce n'est pas grand chose, mais ça permet de pallier les quelques augmentations, elle paie sa nourriture et quelques plaisirs" ajoute-t-elle. En moyenne, les parents donnent 36 euros par mois à leurs enfants, soit 3 euros de plus en un an selon l'étude du cabinet Pixpay. Mais cette augmentation n'est pas effective chez tous les enfants malgré l'inflation que l'on connaît.

Apprendre à gérer son budget

Thomas, 52 ans, a lui décidé de ne pas augmenter le montant de l'argent de poche qu'il donne à sa fille de 19 ans. Il veut, avec ça, qu'elle apprenne à mieux gérer son budget et les achats qu'elle fait. "Tout achat n'est pas obligatoire, il faut savoir accepter ce que l'on a. On intervient quand même dans les besoins du quotidien". D'autres, comme Paul, 17 ans, élève d'un lycée à Paris, a essayé de négocier avec ses parents pour une augmentation de quelques euros, des négociations qui n'ont pas abouti.

Les petits boulots pour gonfler son budget

"Avec l'inflation, tout devient très cher comme à la boulangerie à côté. Je vais faire avec ce que j'ai et c'est tout". Pour les parents de Paul, pour qu'il ait plus de pouvoir d'achat, il va devoir se débrouiller sans eux et se retrousser les manches. Il devra trouver un emploi, des petits boulots comme le baby-sitting très en vogue chez les adolescents.