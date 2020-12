Divorcé et sans nouvelles de ses enfants, Ludovic a passé le réveillon de Noël seul

Ludovic a passé le réveillon de Noël seul. Il est attristé que ses enfants ne lui aient pas adressé leurs vœux pour les fêtes de fin d’année. Depuis son divorce il y a six ans, Ludovic est sans nouvelles de deux de ses enfants, âgés de 24 et 20 ans. Il a gardé contact avec un seul de ses trois fils, qui est lui-même sans nouvelles de sa fratrie. Au micro de "La Libre antenne", sur Europe 1, Ludovic évoque son divorce et sa relation avec ses enfants.

"J’ai passé le réveillon tout seul, dehors, sur ma terrasse. Je vis à côté de Dinan, dans les Côtes d'Armor. Il faisait froid, donc j'étais bien équipé. La Covid-19 nous embête, donc j'ai voulu changer les choses. Je me suis préparé un repas, un bœuf bourguignon. Je cuisine, c’est une activité que j’aime. J'ai passé mon réveillon tout seul parce que je suis divorcé. J’ai trois enfants. Ils ont 24, 22 et 20 ans. Ils ne m'ont pas souhaité un joyeux Noël. C'est un peu triste.

"Mon ex-femme a demandé le divorce après 19 ans, 11 mois et 14 jours"

Voilà ce qui s’est passé. J'avais un super travail. Mon ex-femme était en fin de droits. On a des amis qui nous ont proposé de venir nous installer à Poitiers. Les enfants étaient beaucoup plus jeunes. On leur a demandé ce qu’ils en pensaient. Ils ne voulaient pas à cause de leurs copains et copines. Finalement, on s'est décidés et on est partis à Poitiers. On avait une maison. Mais mon ex-femme a demandé le divorce après 19 ans, 11 mois et 14 jours ensemble.

Elle est avec un homme qui travaille avec elle. Elle avait retrouvé du travail en intérim et avait ensuite été embauchée. Moi, je cherchais du travail parce qu’avant je travaillais à Saint-Malo. Je suis un gentil. J'ai tout laissé pour mes enfants, pas pour elle. Je suis parti avec rien et je suis retourné chez mes parents à Dinan, dans les Côtes d'Armor. Mon fils de 22 ans a fait une gaffe. Ça faisait un an que mon ex-femme me trompait. Il croyait que je le savais.

Il n’y a qu’avec Kylian, mon fils de 22 ans, que j’ai des contacts. Avec ma fille qui a 24 ans et mon fils de 20 ans, je n’ai aucun contact depuis six ans. J'ai envoyé un message et un courrier à chacun des trois pour Noël. Kylian me téléphone et me dit qu’il m’aime. Il ne me donne pas de nouvelles de la fratrie parce qu’il est séparé de sa mère et de ses frères et sœurs. Il est complètement déconnecté. Il ne voit que moi."