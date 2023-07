Disparition d'Emile : comment va se poursuivre l'enquête après la fin des recherches ?

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, toujours pas la moindre trace d'Émile, ce petit garçon de 2 ans et demi disparu depuis bientôt une semaine. Les opérations de ratissage se sont achevées ce jeudi et l'enquête entre dans une nouvelle phase. Les enquêteurs doivent maintenant analyser les données récoltées.

Le procureur de Digne-les-Bains ne cache pas que cette masse de données recueillies prendra du temps à être analysée. L'exploitation de la téléphonie, du bornage autour du village du Vernet est en cours. Les relais permettent de savoir qui est passé dans le secteur et à quel moment, les numéros de portable étant automatiquement enregistrés quand on se trouve à proximité. L'antenne téléphonique du Vernet et six autres dans un rayon de 20 kilomètres détiennent peut-être des informations précieuses.

Que s'est-il passé dans les minutes qui ont précédé la disparition d'Émile ?

Les enquêteurs vont se concentrer sur les dizaines de minutes avant et après la disparition du petit garçon. La liste des numéros mémorisés sera comparée à différents fichiers, comme celui des délinquants sexuels. Il leur faudra aussi recouper les dizaines d'auditions, décortiquer l'appel à témoins. 1.200 personnes ont appelé la ligne mise en place par les forces de l'ordre.

Plusieurs véhicules et habitations ont également été inspectés. 97 hectares du village ont aussi été ratissés : "peut-être sans le savoir, avons-nous récolté un indice déterminant", avait expliqué lors de sa dernière conférence de presse le procureur de la République, Rémi Avon.

Du côté du hameau, les riverains sont toujours sous le choc et le hameau du Haut-Vernet est interdit d'accès par arrêté municipal. À l'exception des habitants, depuis quelques jours, plus personne n'a le droit de s'y rendre. Des gendarmes en contrôlent l'accès afin d'éviter la présence de curieux et de préserver l'intimité et la sérénité de la famille du petit Émile. Une famille dans l'attente et très discrète.

La famille d'Émile, un clan qui ne vit pas reclus

Depuis samedi, le jour de la disparition de l'enfant, ils étaient une dizaine dans ce hameau où les grands-parents maternels du garçonnet possèdent depuis une quinzaine d'années une vaste propriété. C'était le début des vacances. La mère de l'enfant, Marie, avait déposé son fils la veille. Elle est l'aînée de la fratrie, composée de dix jeunes frères et sœurs, les oncles et tantes d'Emile, âgés de 7 à environ 23 ans.

Tous résident principalement à La Bouilladisse, une commune proche de Marseille, où, comme dans ce village du Vernet, l'émotion est grande. Catholiques pratiquants, décrits comme "traditionalistes" et "droits", ils sont appréciés de leurs voisins. Les plus jeunes ne vont pas à l'école et c'est leur maman, la grand-mère d'Émile, qui se charge de leur enseignement.

Un clan qui ne vit pas reclus non plus. Ils ont des engagements forts, donnent parfois des concerts de musique sacrée. Au Haut-Vernet, confiait des habitants à Europe 1, on les voit souvent en groupe pratiquer du vélo ou de la randonnée ou, pour les plus petits, jouer avec d'autres enfants du village.