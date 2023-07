Disparition du petit Émile : la piste de l'accident et de la dissimulation du corps serait privilégiée

Place aux changements de stratégie pour tenter de retrouver le petit Émile, âgé de deux ans et demi, disparu samedi en fin d'après-midi autour de la maison de ses grands-parents, au hameau du Haut-Vernet. Ce sont uniquement les gendarmes qui entament les recherches. Un scénario sur la disparition de l'enfant semble se dessiner.

La piste de l'accident

Et ce serait celui de l'accident, suivi de la dissimulation du corps du petit Émile. Pour le moment, le parquet ne confirme aucune information. Le procureur de la République continue à évoquer qu'il ne privilégie aucune thèse. La section de recherches de la gendarmerie de Marseille poursuit ses auditions. Les hommes de cette section ont notamment interrogé certains résidents du village et notamment le hameau du Haut-Vernet, composé de 25 maisons, et lieu où a disparu le garçonnet de deux ans et demi.

Une garde à vue aurait eu lieu cette nuit avant d'être levée. L'endroit où a disparu l'enfant est un petit hameau. Situé tout en haut du village du Vernet, ce hameau est traversé par une route qui s'enfonce en direction de la montagne vers une autre vallée.

"Il y a peu de voitures qui passent. Il y a les tracteurs, les paysans du coin. Il y a les habitants du Haut-Vernet qui montent, qui descendent", explique un habitant. Un autre rétorque :"Moi, je ne crois pas que le petit est allé gambader tout seul."

Depuis le début de la matinée. Des gendarmes du PGHM de Jausiers, dans les Alpes-de-Haute-Provence, mais aussi des gendarmes mobiles et des militaires du régiment étranger de génie, ratissent le haut de la commune, à la recherche d'indices ou du corps du petit Émile.