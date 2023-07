«C'est une famille adorable» : cinq jours après la disparition d'Emile, les habitants du Vernet restent dans l'incompréhension

Depuis le week-end dernier, le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, est tristement connu comme étant le lieu de la disparition du petit Émile, deux ans et demi. Ce jeudi, une cinquantaine de gendarmes sont toujours sur place et ratissent une zone très précise de ce hameau escarpé. Cette opération, conduite par une cinquantaine de gendarmes mobiles de Gap, cible concrètement "les 1,8 km de route entre le hameau du Haut-Vernet et le village du Vernet, ainsi qu'une bande d'environ 10 m de chaque côté de cette voie", a précisé le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémy Avon. "Cette zone avait déjà été observée durant les battues et avait fait l'objet d'une inspection visuelle", a insisté le magistrat, en soulignant que cette opération était faite "purement par sécurité".

Les 25 habitants du hameau du Haut-Vernet sont dans l'incompréhension. "Tant qu'on ne connaîtra pas la vérité, ce sera tendu. C'est dur pour la famille, cette incertitude est affreuse. Et les gens du village ont besoin de savoir ce qu'il s'est passé", a expliqué François Balique, maire du Vernet, village de 125 habitants. On sait depuis mercredi que plusieurs membres de la famille du petit Émile étaient réunis samedi dernier.

Tous les membres de la famille interrogés

Ce n'était pas une information totalement confidentielle ou cachée, bien que les enquêteurs préfèrent ne pas trop donner de détails et veulent rester discrets. Une dizaine de personnes de la famille étaient en effet réunies pour les vacances et Émile avait été déposé par sa maman la veille, le vendredi.

L'enfant, placé sous la garde des grands-parents, était notamment avec ses oncles et tantes qui, pour certains, ont presque le même âge. Les grands-parents ont dix enfants, la maman d'Émile est l'aînée de la fratrie, et est âgée d'environ 25 ans.

Depuis dimanche, tous les membres de la famille ont été interrogés. On ne sait pas précisément si tous étaient dans l'imposante demeure familiale au moment de la disparition, samedi à 17h15. Certains pratiquaient peut-être des activités ailleurs dans le village. C'est tout ce travail de vérification, de recoupage qui est actuellement mené par la section de recherches de la gendarmerie de Marseille.

"Il faut éviter le cirque"

Aucune piste n'est écartée. La famille est naturellement au centre de l'enquête, comme les voisins. C'est une procédure classique. Enfin, deux témoins, qualifiés par le procureur de "crédibles" et qui n'étaient pas ensemble, affirment avoir vu l'enfant seul sur la petite route du hameau, samedi vers 17 heures.

Mais cet ami de la famille, interrogé par Europe 1, explique aussi en substance qu'il faut se garder de toute spéculation hâtive. Selon lui, la famille d'Émile ne "veut pas qu'il y ait de débordement médiatique comme il y a toujours dans ce genre d'évènement. Il faut éviter le cirque, ce n'est pas possible. C'est une famille adorable, il n'y a aucun souci. Je les connais depuis 15 ans, 20 ans, c'est un truc invraisemblable", assure cet habitant du Vernet. "Alors maintenant, il faut laisser faire les investigations légales. Mais eux, je n'ai aucun, aucun soupçon, rien", insiste-t-il au micro d'Europe 1.