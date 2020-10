Nos recettes pour se mettre à la "cuisine d'assemblage", simple et inratable

Invitée samedi dans l'émission La table des bons vivants, la comédienne Isabelle Carré a avoué au micro de Laurent Mariotte, ne pas savoir cuisiner. Pour aider les plus novices comme elle à cuisiner de bons plats, le chef Yves Camdeborde a proposé samedi deux idées de recettes simples et généreuses. Pour le spécialiste de la cuisine de bistrot, il suffit de se tourner vers la "cuisine d'assemblage" qui consiste à "prendre des bons produits et de les assembler dans un temps toujours très restreint". Avec à la clé des recettes étonnantes conçues en mariant des produits de saison.

Une salade de pâtes en moins de 10 minutes

La salade de pâtes est un classique de la cuisine. Elle ne nécessite que très peu d'ingrédients, à l'image de la salade proposée par Yves Camdeborde créée à partir de deux ingrédients clés : un légume et des pâtes complètes.

Commencez par faire bouillir une casserole d'eau. Prenez 100 grammes par personnes de pâtes complètes. Choisissez un légume, comme la carotte par exemple. Coupez ce légume en morceaux généreux. Dans l'eau bouillante, versez le légume en morceaux et les pâtes en même temps dans la casserole. Comptez ensuite entre sept et huit minutes de cuisson. Égouttez le tout dans une passoire sans les rafraîchir et déposez le dans un saladier. Ajoutez enfin au mélange une herbe de votre choix (comme la coriandre), un trait d'huile d'olive et des graines (tournesol, sésame, pavot). Mélangez le tout et ajoutez des olives. Votre salade est déjà prête !

La poire et le roquefort, un mariage sucré-salé aux saveurs de l'automne

L'automne est déjà bien installé. C'est la période idéale pour manger des poires et du roquefort et même… les associer, comme le suggère chef Yves Camdeborde. De quoi cuisiner un plat original et à la portée de tous.

Il suffit tout d'abord de couper une poire en tranches, environ d'un centimètre d'épaisseur. Faites cuire les tranches dans une poêle avec une pointe d'huile d'olive pour les faire caraméliser. Retourner les tranches pour faire cuire, pendant à peine une minute, l'autre côté du fruit. Déposez sur la poire des petits morceaux de roquefort. Recouvrez l'ensemble avec une tranche de jambon blanc, si possible acheté à la tranche chez le charcutier. Laissez tiédir. C'est prêt !