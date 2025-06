Deux pompiers portés disparus dans l'Aisne, ensevelis sous les décombres d'un incendie

Deux jeunes pompiers sont toujours recherchés mardi à Laon (Aisne), ensevelis sous des décombres lors d'une intervention lundi soir pour l'incendie d'un vieil immeuble du centre-ville historique. "Je pense à eux mais il y a encore un espoir", estime Bruno Retailleau.

Deux jeunes pompiers sont toujours recherchés mardi à Laon (Aisne), ensevelis sous des décombres lors d'une intervention lundi soir pour l'incendie d'un vieil immeuble du centre-ville historique, qui n'a pu être circonscrit qu'en fin de nuit.

"Ce sont deux jeunes pompiers volontaires" a déclaré mardi matin le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sur France 2, disant penser à leurs familles. "Je pense à eux mais il y a encore un espoir, a-t-il ajouté. Il faut absolument que la colonne des sapeurs-pompiers parvienne précisément jusqu'à eux".

Un incendie au cœur de la cité médiévale

Les opérations de recherches pour les retrouver "sont toujours en cours" selon un point de situation de la préfecture diffusé mardi à 07H30, précisant qu'il n'y a pas d'autres victimes, tous les occupants de l'immeuble et des bâtiments voisins ayant pu être évacués.

Les deux pompiers, âgés de 23 et 24 ans, ont été ensevelis au rez-de-chaussée de l'immeuble, selon une source policière. L'incendie s'est déclaré dans un appartement d'un immeuble de deux étages avec combles au cœur de la cité médiévale de Laon, sur lequel les sapeurs-pompiers du Sdis (service d'incendie et de secours) de l'Aisne se sont engagés à partir de lundi 20H45.

Plus d'une heure après le début de l'intervention, "un effondrement structurel est survenu, impactant l'ensemble du bâtiment". C'est à ce moment-là que deux pompiers, qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment, ont été piégés.

Cinq bâtiments touchés par les flammes

À 07H00, 168 sapeurs-pompiers étaient mobilisés sur le site, avec le renfort de nombreux services d'incendie et de secours de cinq autres départements et de moyens techniques spéciaux, dont un robot-pompier Colossus, permettant une "intervention en zone à risque élevé", a détaillé la préfecture.

Le feu s'est propagé dans la nuit, touchant cinq bâtiments au total, avec des effondrements sur "différents niveaux", a précisé à l'AFP une porte-parole de la préfecture. "On est sur une très grosse surface" d'intervention, a-t-elle insisté. "On est sur un bâti extrêmement dense", avec parfois des immeubles imbriqués les uns dans les autres, et des carrières dans le sous-sol, a souligné le maire de Laon Eric Delhaye, interrogé par l'AFP.

"Tout le quartier est bouclé, je ne peux pas accéder à la pharmacie", a témoigné auprès de l'AFP Alexis Musikas, un pharmacien dont l'officine est séparée par deux magasins de l'immeuble incendié.

Disant penser à "ces deux pompiers qu'on espère récupérer", il pointe aussi "un risque d'effondrement qui plombe la ville depuis des générations". Dans le centre historique de Laon, "on est sur plusieurs étages de caves avec un passé de plusieurs générations d'immeubles plus ou moins entretenus", "des bâtiments qui sont mal entretenus ou pas entretenus, d'autres qui sont très bien refaits", souligne-t-il.