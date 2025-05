Romain Doucelin / NurPhoto / NurPhoto via AFP / © Romain Doucelin / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Les voitures d'un maire de Haute-Loire et de son épouse incendiées (image d'illustration) Romain Doucelin / NurPhoto / NurPhoto via AFP / © Romain Doucelin / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Dans la nuit de lundi à mardi, les véhicules du maire d’Aurec-sur-Loire, Claude Vial, et de son épouse ont été incendiés. L'élu dénonce un acte "criminel" et exprime son soutien à l'autorité de l'État. Une enquête a été ouverte, et une plainte sera déposée, alors que le risque de propagation aux habitations a été écarté.