Des serrures connectées pour pouvoir visiter les églises de Bourgogne

En Bourgogne, depuis quelques jours, des serrures connectées dans les églises sont expérimentées. La plupart du temps, les petites églises des villages sont fermées, souvent par crainte de vols ou de dégradations et il n'est pas possible de les visiter. Désormais, certaines églises sont équipées de serrures connectées qui peuvent s'ouvrir juste avec un smartphone. Europe 1 s'est rendue à Bligny-lès-Beaune.

>> LIRE AUSSI - Theostream, une plateforme de streaming à destination des jeunes chrétiens

Huit édifices religieux de Bourgogne équipés

Près de la porte, un petit boitier numérique et un code d'entrée éphémère reçu directement sur le smartphone. La visite de l'église peut donc commencer. Pour pouvoir entrer, il faut quand même télécharger l'application Sésame-Patrimoine puis renseigner son identité. Un système qui est une première en France et qui permet de rendre accessible des édifices fermés, explique Jean-Christophe Bonnard, de la Fondation du Patrimoine. "J'ai toujours trouvé anormal que les églises en Espagne ou en Italie soient ouvertes et qu'en France, elles soient très souvent fermées. Il y a souvent un système de clefs qui est donné à une paroissienne, souvent âgée. Ce n'est pas très sécure. Mais le plus souvent, il n'y a personne et ça décourage. Donc on ne peut pas visiter nos jolies églises", déplore-t-il.

Un système approuvé aussi par le prêtre de la paroisse, Michael Garraud. "Pour un chrétien, il est toujours important de pouvoir entrer dans un lieu de prière. Et puis, au niveau patrimoine, ce serait vraiment dommage de passer à coté de cette église du XIe siècle. Avec notamment sa fresque qui lui donne quelque chose en plus", souligne le prêtre. Aujourd'hui, huit édifices religieux en Bourgogne sont équipés de ce système. Mais d'autres régions comme la Bretagne ou Auvergne-Rhône-Alpes sont déjà intéressées.