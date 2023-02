INFO EUROPE 1 - Paris : un fiché S interpellé pour des menaces de mort à l’encontre de prêtres

Un individu a été interpellé par les forces de l'ordre pour des menaces envers des hommes d'Église. Il est soupçonné d’avoir menacé des prêtres des paroisses Saint-Sulpice et Saint-Germain-des-Prés les 26 janvier et 6 février dernier. Les victimes avaient porté plainte. Selon une source policière, cet individu faisait l’objet d’une fiche de recherche pour interdiction temporaire sur le territoire français et une autre fiche S au titre d’activités liées au terrorisme. Il a été placé en garde à vue. La police judiciaire parisienne est en charge de l’enquête.

Deux attaques contre des églises en Espagne fin janvier

Fin janvier, deux églises espagnoles ont subi des attaques, tuant un sacristain et blessant grièvement un prêtre. Les autorités avaient annoncé ouvrir une enquête pour terrorisme.

"Le mercredi 25 janvier, à 19 heures passées, un homme est entré dans l’église de San Isidro d’Algésiras et a attaqué le prêtre, armé d’une machette, le blessant grièvement", avait indiqué le ministère de l’Intérieur dans un message à la presse. "Il s’est ensuite rendu à l’église Nuestra Señora de La Palma où il s’en est pris au sacristain, après avoir causé divers dégâts", avait-il ajouté.