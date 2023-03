Theostream, une plateforme de streaming à destination des jeunes chrétiens

Un prêtre Tiktokeur lance le premier Netflix de la foi. Père Matthieu Jasseron est curé d'une paroisse à Joigny, dans l'Yonne. Sur TikTok, ce prêtre compte plus d'un million d'abonnés. Il vient de lancer Theostream, une plateforme qui rassemble les vidéos d'influenceurs et youtubeurs protestants, orthodoxes et catholiques éparpillées sur le web. Une nouvelle façon de pratiquer sa foi.

Suivre les pratiques des jeunes croyants

L'accompagnement spirituel 2.0 compte de plus en plus d'adeptes depuis le confinement. C'est d'ailleurs le point de départ de cette plateforme qui cible les jeunes. "Certains n'ont pas forcément encore la pratique dans l'église le dimanche matin, par exemple à la messe, mais pourtant, ils se retrouvent tous les jours où toutes les semaines sur des serveurs en ligne pour prier ensemble. Ils vont sur Internet et se nourrissent de vidéos utilisant les moyens qui sont les leurs pour toujours mieux grandir ensemble dans la foi", explique le père Matthieu.

Sur Tiktok, le prêtre n'hésite pas à utiliser leur langage. La plateforme Theostream se veut sur le même ton pour aborder sans tabou les questions que l'on se pose sur la foi. Le curé de TikTok n'est d'ailleurs pas le seul à se prêter à l'exercice. Le père Michel Marie, également sur Theostream, se demande par exemple "quelle est la place des homosexuels dans l'Église ?". Le site a coûté près de 13.000 euros, réunis en partie grâce à des dons. Matthieu Jasseron espère à terme embaucher un ou deux salariés.