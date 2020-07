Des randos à vélo, une nuit au Pic du Midi : que faire dans les Hautes-Pyrénées ?

Des paysages à couper les souffles et des randos à vélo, le tout entre deux tangos. Une chose est sûre, en vacances dans les Hautes-Pyrénées on ne s’ennuiera pas. Notre chroniqueur Jean-Bernard Carillet vous emmène mercredi sur les traces du Tour de France, au cœur des processions de Lourdes ou à l'observatoire du Pic du Midi.

Pour beaucoup, les Hautes-Pyrénées sont le symbole du Tour de France. Certains cols, celui du Tourmalet par exemple, sont devenus au fil des années et des compétitions de véritables légendes cyclistes. Mais pour les sportifs du dimanche, bien d’autres parcours existent. Vous pourrez notamment découvrir le Gravel, une discipline nouvelle venant des Etats-Unis et d’Australie, là où les routes ne sont pas toutes goudronnées.

Il s’agit d’un vélo robuste, en aluminium ou en acier, entre le cyclocross, le vélo de route et de VTT. C’est en quelque sorte le 4x4 de la bicyclette : on peut aller partout avec, sur les petites pistes dans les forêts ou les petits chemins caillouteux. Il en existe aussi une version électrique.

Tango à Tarbes, processions à Lourdes

Côté ville, Tarbes vaut le détour. Qui aurait deviné que cette commune de montagne vit au rythme d'airs du tango chaque année au mois d’août ? "Tarbes en Tango" est l’un des plus grands festivals spécialiste de ce genre de musique en Europe. Reporté cette année, il a habituellement lieu chaque été à partir de la mi-août et réunit 18.000 festivaliers.

A 20 km au sud, vous pourrez ensuite faire escale à Lourdes. Connue dans le monde entier pour les pèlerinages catholiques, vous y trouverez, croyants ou non, une expérience unique. Chaque jour à la nuit tombée se déroulent d'immenses processions au flambeau.

Des paysages à couper le souffle

Côté paysages, on connait bien le Cirque de Gavarnie, moins ceux d’Estaubé et de Troumouse. Moins hauts que le premier, ils sont plus intimistes et on y trouve rivières et lacs. A Troumouse, ceux qui n’aiment pas marcher auront le plaisir d’y trouver un petit train tiré par un tracteur.

On le sait peu, mais le Pic du Midi, qui culmine à 2877 mètres, est l’un des cinq endroits dans le monde où le ciel est le plus pur, dépourvu de pollution lumineuse. Des photos de la Lune prises au sommet ont d’ailleurs servi à préparer la mission Apollo en 1969. Un observatoire astronomique y est installé, où l’on peut passer la nuit. Vous pourrez observer les étoiles avec des animateurs scientifiques.

Une fois redescendu, prenez la direction de Bagnères-de-Bigorre. Deux enfants du pays ont repris une ferme dans la montagne et proposent aux visiteurs de participer à la vie d’estives. Ils élèvent des moutons et des cochons sans aucune mécanisation, comme autrefois. Si vous venez à la journée, vous pourrez nourrir les animaux, couper le foin, donner le biberon aux agneaux et vous initier au rassemblement du troupeau avec les chiens de berger.